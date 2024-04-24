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SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение.

Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила на рынок новый продукт SafeTech CA (Certificate Authority) - отечественный центр сертификации. CA является ключевым компонентом в инфраструктуре открытых ключей - выдает, приостанавливает и отзывает сертификаты, используемые внутри компании для различных технологических нужд. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Microsoft СА встроен в Windows Server, что де-факто сделало его «сервисом по умолчанию» для большинства компаний во всем мире. После приостановки продаж продуктов компании в России использование сервисов Microsoft, включая СА, стало небезопасным из-за высоких рисков нарушения их работоспособности.

«Переход на отечественный СА позволяет отечественному бизнесу не только снизить риск нарушения работы сервисов Microsoft, но и выполнить требования законодательства в области импортозамещения. SafeTech CA – не адаптация опенсорсного решения, а полностью собственная разработка. Это на 100% российский продукт, выпущенный компанией, которая более 13 лет создает решения на основе инфраструктуры открытых ключей», - отметил генеральный директор SafeTech Lab Александр Санин.

Переход с Microsoft СА на SafeTech CA - полностью бесшовный, поскольку оба центра сертификации могут работать параллельно, что позволяет постепенно заменять выпущенные ранее сертификаты на новые. Микросервисная архитектура SafeTech CA обеспечивает горизонтальную и вертикальную масштабируемость, а также позволяет размещать дополнительные сервисы в различных сегментах.

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SafeTech — разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке 13 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках.

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