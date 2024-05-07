«Лаборатория Касперского»: злоумышленники стали в два раза чаще использовать в кибератаках уязвимости Linux

Почти на 130% выросло количество попыток кибератак с использованием уязвимостей в Linux в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Таковы данные «Лаборатории Касперского». За период с января 2023 г. по март 2024 г. пик кибератак пришёлся на IV квартал 2023 г.

Linux набирает популярность на рынке настольных операционных систем. В связи с этим интерес к этой ОС повышается со стороны как исследователей по кибербезопасности, так и злоумышленников.

«Пользователей Linux становится всё больше, и этим объясняется растущее число угроз для этой ОС. Наибольший интерес для злоумышленников представляют уязвимости в ядре ОС Linux и уязвимости в программном обеспечении, которое предоставляет контроль над системой. Поэтому крайне важно своевременно устанавливать обновления ПО, а также иметь надёжное защитное решение», — сказал Александр Колесников, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Для обеспечения кибербезопасности «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям принимать следующие меры: регулярно устанавливать обновления ОС; использовать решение для защиты рабочих мест, например, Kaspersky Security для бизнеса с функциями защиты от эксплойтов, выявления подозрительного поведения и отката вредоносных действий; применять комплексные защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надёжной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данных о кибератаках в мире. Комбинации таких решений под потребности компании любого масштаба содержатся в уровнях новой линейки продуктов для защиты бизнеса Kaspersky Symphony; внедрять EDR-решения и сервисы, которые умеют распознавать и останавливать атаки на ранней стадии, до того, как злоумышленники нанесут существенный урон, такие как Kaspersky Managed Detection and Response.