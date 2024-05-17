«Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ

Компания «МТС Red», входящая в МТС, подписала с «Норникелем» соглашение в сфере информационной безопасности. Цель партнерства – развитие продуктов и сервисов кибербезопасности с учетом потребностей организаций сферы промышленности.

В рамках соглашения «Норникель» и «МТС Red» планируют совместно разрабатывать методологии тестирования и шаги по совершенствованию современных решений информационной безопасности, защищающих от наиболее актуальных для промышленности киберугроз.

Фокус в проработке сделан на системах защиты от сетевых атак, а также ряде управляемых сервисов кибербезопасности (Managed Security Services, MSS), которые обеспечивают защиту от DDoS-атак (Anti-DDoS), атак на веб-приложения (WAF), фишинговых атак на сотрудников компаний (Security Awareness), сервисы по защите каналов связи с применением отечественных алгоритмов шифрования по ГОСТ и многофакторной аутентификации (MFA).

«Российский рынок кибербезопасности развивается стремительными темпами, повышается зрелость продуктов, появляются оригинальные решения ИБ. Однако работы предстоит еще много, и мы твердо убеждены, что это должна быть совместная работа компаний производителей и компаний заказчиков с учетом регуляторных требований и мировых трендов. Уверены, что партнерство между «Норникелем» и «МТС Red» станет ценным вкладом в развитие рынка ИБ, источником новых идей и эффективных подходов в сфере кибербезопасности», – сказал директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев.

«Эффективность технологий по защите от киберугроз во многом зависит от понимания запроса рынка – отраслевой специфики кибератак, особенностей инфраструктуры и бизнес-процессов заказчиков. Поэтому для нас очень важно сотрудничество с «Норникелем», в особенности в сфере тестирования и выработки предложений по совершенствованию продуктов и сервисов «МТС Red». Оно дополнит нашу экспертизу, позволит учесть требования промышленного сектора к решениям в сфере кибербезопасности и будет способствовать процессу импортозамещения в данной отрасли», – сказала Евгения Наумова, генеральный директор компании «МТС Red».

Кроме того, в соответствии с соглашением эксперты «Норникеля» и «МТС Red» будут организовывать совместные мероприятия по кибербезопасности для обмена опытом и лучшими практиками по развитию корпоративной культуры в сфере защиты от киберугроз. Также компании договорились о ряде совместных активностей по совершенствованию системы образования и повышения квалификации специалистов по информационной безопасности, стажировках и иных мероприятиях по управлению талантами и развитию карьеры ИБ-специалистов.