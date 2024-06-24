Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ

DLP-система «СерчИнформ КИБ» пополнила список поддерживаемых мессенджеров и облачных хранилищ. Также появились новые способы контроля для давно доступных источников. Нововведения позволят эффективнее выявлять возможные инциденты в корпоративных каналах коммуникации и обмена данными. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Система получила дополнительные варианты работы с мессенджерами. Например, для RocketChat стал доступен перехват по ICAP. Появилась возможность контролировать веб-версии мессенджеров из боковой панели браузера: вариант доступен для W******p, Telegram, RocketChat и TrueConf. По протоколу HTTPIM появилась поддержка Squadus. Наконец, КИБ поддержал последние актуальные версии бизнес-мессенджеров, таких как Skype for Business.

Еще разработчики расширили контроль над популярными облачными сервисами. Стал доступен перехват облачного хранилища системы ЭДО «Контур.Диадок» и облачной среды для разработчиков Google Colab. Доработка позволит усилить контроль за особенно важными данными: бизнес-документацией и исходным кодом.

«Мы стремимся сделать работу ИБ-специалистов с нашими продуктами удобнее и вариативнее. Не только даем новые инструменты, но и открываем больше путей решения знакомых задач, ведь в каждой компании контроль устроен по-разному. У разработчиков есть два направления развития софта – создавать новые функции или совершенствовать имеющиеся. Мы никогда не останавливались на каком-то одном», — сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще