ПАК для виртуализации: программно-аппаратный комплекс для управления виртуальными машинами и резервного копирования данных

Российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem (входит в «Группу Астра») и российский ИТ-вендор «Аквариус» представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК), способный реализовать многофункциональные решения в области эффективного управления виртуальными машинами и резервного копирования данных в информационных системах любого масштаба. Он разработан с учетом потребностей современных компаний и организаций, стремящихся гибко развертывать вычислительные решения без рисков потери данных, особенно в условиях импортозамещения информационных систем. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ПАК полностью независим от зарубежных поставщиков и соответствует наивысшим стандартам безопасности. Основанный на российской аппаратной платформе «Аквариус», он включает отечественную среду виртуализации VMmanager, ОС Astra Linux и систему резервного копирования RuBackup. Используя данное решение, компании могут снизить издержки при переходе с зарубежной цифровой инфраструктуры на отечественную.

VMmanager - масштабируемая российская платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации. Продукт позволяет централизованно управлять средой виртуализации, использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации. Поддерживаются SAN-хранилища, а также хранилище Ceph. Высокий уровень надежности достигается за счет НА-кластера, встроенного резервного копирования, а также микросервисной архитектуры платформы.

ПАК «Аквариус» использует продукт виртуализации VMmanager для управления виртуальными машинами, обеспечивая гибкость, масштабируемость и высокую производительность. Он позволяет использовать вычислительные ресурсы за счет виртуализации. Клиенты могут создавать и управлять виртуальными машинами, оптимизируя загрузку серверов и повышая производительность всей информационной системы.

Благодаря RuBackup комплекс обеспечивает защиту данных от целого ряда рисков, включая сбои оборудования, человеческие ошибки, кибератаки, повреждения и стихийные бедствия. Среди ключевых особенностей стоит отметить масштабируемость для предприятий и организаций федерального уровня, полную автоматизацию процесса резервного копирования, управление его жизненным циклом и восстановлением данных, эффективное хранение данных с защитой от удаления, изменения, подмены, а также встроенные средства контроля информационной безопасности.

«Наш ПАК полностью основан на российских технологиях, от железа до программного обеспечения. Это не только качественный прорыв для нашего рынка, но и индикатор процесса консолидации компаний для развития ИТ-отрасли. Решение прошло тестовую эксплуатацию в высоконагруженных средах и продемонстрировало заявленную эффективность», — отметил Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.