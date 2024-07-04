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Устройства «Рутокен» совместимы с последними версиями решений Dallas Lock

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, провели испытания и подтвердили корректность совместной работы токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» (в том числе с бесконтактным интерфейсом NFC) с системами защиты информации Dallas Lock.

Специалисты компаний «Конфидент» и «Актив» протестировали совместную работу токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 для следующих решений Dallas Lock: система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0; система защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock Linux; системы защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock; средство доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock; единый центр управления Dallas Lock

Криптографические USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают выработку и защищенное хранение ключевой информации, формируют электронную подпись (ЭП) и могут быть использованы как второй фактор аутентификации. USB-токены «Рутокен» являются ключевыми носителями в массовых российских проектах, базирующихся на технологии ЭП и инфраструктуре открытых ключей (PKI), которые применяются при аутентификации пользователя.

Использование токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» в СЗИ Dallas Lock повышает уровень защиты рабочих мест пользователей. Это обеспечивается за счет механизма двухфакторной аутентификации.

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов компании «Актив», сказала: «Для нас важно подтверждать корректность работы устройств «Рутокен» с последними версиями продуктов Dallas Lock. Токены и смарт-карты «Рутокен» эффективно дополняют решения партнеров, повышая уровень безопасности систем защиты от несанкционированного доступа».

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