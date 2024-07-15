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Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO

Компания «Веб-Сервер» подтвердила совместимость российского решения SolidWall WAF с веб-сервером Angie PRO. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-Сервер».

«Использование интеллектуального сетевого экрана защиты веб-приложений SolidWall совместно с российским веб-сервером Angie PRO позволяет закрыть основные потребности компаний и организаций в условиях, когда они предпочитают использовать программные продукты отечественной разработки в своей инфраструктуре. Решения помогут защитить веб-приложения от широкого спектра угроз. Кроме того, интеграция с Angie PRO расширяет функциональные возможности SolidWall WAF, например, позволяет работать с протоколом HTTP/3», — сказал Григорий Васильев, руководитель направления безопасности приложений компании SolidSoft.

Как отметил Заур Абасмирзоев, генеральный директор компании-разработчика российского веб-сервера Angie, оба продукта широко используются в критической информационной инфраструктуре (КИИ). «Проведенные тесты совместимости Angie PRO и SolidWall дополнительно подтверждают большую надежность и безопасность защиты бизнеса от киберугроз, учитывая тенденцию перехода на отечественное инфраструктурное ПО в рамках импортозамещения», — сказал Заур Абасмирзоев.

Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF предназначен для защиты веб-приложений и их пользователей от кибератак, выявляет таргетированные атаки на веб-приложения и бэкенды мобильных приложений, обеспечивает защиту бизнес-логики от ботов и вредоносной активности. Решение прозрачно встраивается в цикл безопасной разработки приложения (sSDLC), позволяет автоматизировать защиту новых функций и контролировать поведение пользователей.

SolidWall WAF обладает подробными моделями работы защищаемого приложения и сигнатурными поведенческими методами обнаружения аномалий. Это обеспечивает высокую степень защиты от простых видов атак и сложных направленных воздействий. Инструменты подавления ложных срабатываний и применение ML-алгоритмов помогают быстро ввести SolidWall WAF в эксплуатацию.

Ранее российский веб-сервер Angie PRO прошел сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «РОСА Хром 12 Сервер», «Альт» и их ФСТЭК-версии «Альт СП», а также был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Веб-сервер имеет обратную совместимость с самой последней версией nginx, что позволяет пользователям перейти на отечественное решение без серьезных затрат и простоя сервисов. Веб-сервер имеет поддержку протокола ACME, который упрощает процесс работы с цифровыми сертификатами веб-сайтов, устраняя необходимость в сторонних решениях наподобие EFF Certbot и позволяет Angie не уступать в этом отношении таким решениям, как Caddy.

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