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«Газинформсервис» и СПбГУТ создадут лабораторию кибербеза

Компания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия для подготовки будущих кибергероев. На базе университета будет создана совместная лаборатория, также планируется создание коворкинга. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Компания приняла участие во Всероссийской научной летней школе по информационной безопасности. В знак признания плодотворного сотрудничества с СПбГУТ «Газинформсервис» безвозмездно передал в собственность университета сервер с необходимыми комплектующими. Оборудование позволит разворачивать новые лабораторные стенды, на которых студенты смогут выполнять задания и получать практические навыки.

Отметим, что команда университета, в которую входили специалисты компании «Газинформсервис» – инженер Брусницын Александр и инженер-аналитик Аналитического центра кибербезопасности Кабанов Александр – завоевала первое место в рейтинговом зачете конкурса.

В рамках мероприятия прошла неформальная встреча заместителя генерального директора «Газинформсервис» Романа Пустарнакова с ректором СПбГУТ Русланом Киричеком. В ходе встречи руководителей было принято решение о создании совместной лаборатории по информационной безопасности на базе университета. Кроме того, планируется создание коворкинга для удобства студентов, которые смогут работать в комфортных условиях и обмениваться опытом.

«Газинформсервис» также предоставит студентам СПбГУТ возможность пройти стажировку и практику. Это позволит молодым специалистам получить ценный опыт и навыки, востребованные в ИТ-компаниях.

«Проведение Летней школы стало важным шагом в укреплении связи между образованием и индустрией. Мы уверены в продолжении успешного сотрудничества и планируем проведение новых мероприятий с СПбГУТ в будущем. Совместная работа с университетом поможет нам подготовить будущих специалистов в сфере кибербезопасности, которые смогут обеспечить безопасность России в цифровом мире», – сказал Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис».

«Мы давно сотрудничаем с компанией «Газинформсервис» в рамках подготовки специалистов по кибербезопасности. Интеграция программных и аппаратных решений компании «Газинформсевис» позволяет давать студентам знания и навыки, максимально приближенные к требованиям отрасли. Благодарю руководство и специалистов компании за внимание к обучению молодёжи, за вклад в формирование профессионалов завтрашнего дня, а также за модернизацию ИТ инфраструктуры университета», – сказал Руслан Киричек, ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций.

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