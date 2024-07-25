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«Ростелеком» в Тюмени установил видеонаблюдение еще в 35 парках и скверах

«Ростелеком» расширил систему умного уличного видеонаблюдения в Тюмени. Специалисты компании установили еще 305 камер в 35 скверах и на озелененных территориях областного центра. Цифровые контролеры помогут следить за безопасностью горожан и целостностью объектов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Видеопоток с устройств в режиме реального времени поступает в цифровое хранилище региона — единый центр обработки данных системы видеонаблюдения Тюменской области. Там полученные данные с помощью технологий искусственного интеллекта обрабатываются и анализируются, в том числе на предмет обнаружения различных правонарушений, а также вещей, оставленных без присмотра.

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Ростелеком
«Ростелеком» в Тюмени установил видеонаблюдение еще в 35 парках и скверах

«На сегодняшний день в Тюмени установлено более 3500 камер видеонаблюдения. Цифровые помощники делают жизнь горожан комфортнее и безопаснее, а органам управления помогают еще эффективнее управлять городским пространством. Данные системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предотвращать преступность и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации», — сказал Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.

Для подключения камер видеонаблюдения «Ростелеком» развернул волоконно-оптическую инфраструктуру с высокоскоростной передачей данных. Скорость фиксации составляет не менее 25 кадров в секунду, что позволяет уловить даже самые незначительные детали происходящего.

«До конца года мы планируем смонтировать в Тюмени еще 95 камер видеонаблюдения на пяти объектах, включая парки, площади и скверы. Внедрение цифровых сервисов помогает не только развивать инфраструктуру в населенных пунктах, но и формировать комфортную городскую среду. “Ростелеком” готов предложить муниципалитетам решение задачи под ключ: от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных», — отметил Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома».

Работы проведены в рамках контракта, заключенного «Ростелекомом» с департаментом информатизации Тюменской области.

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