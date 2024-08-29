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«Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз

Провайдер «Т1 Облако» (холдинг «Т1») объявил о запуске двух новых сервисов – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и шлюза защиты электронной почты.

NGWF от «Т1 Облако» — это передовое решение, которое обеспечивает высокий уровень защиты от угроз для сетей любого формата и размера. Технология построена на базе rProxy и предлагает широкие возможности настройки политик безопасности, идентификации пользователей и глубокого анализа сетевых пакетов. Межсетевой экран защищает от кибератак благодаря системе обнаружения и предотвращения вторжений (COB/IDPS), обеспечивает идентификацию и инспекцию приложений и дешифровку трафика по всем портам. Решение, на базе которого построен сервис, имеет сертификат соответствия требованиям, предъявляемым ФСТЭК России

Шлюз защиты электронной почты нейтрализует риск фишинга, спама, ВЕС-атак и блокирует вредоносные вложения до того, как они достигнут получателя. Технология также предотвращает утечки данных благодаря кастомизируемому контролю контента и защите почтовых ящиков за пределами шлюза. Во избежание заражения вредоносным ПО используется эмуляция в «песочнице»: подозрительные вложения анализируются в изолированной среде, не представляющей угрозы для корпоративной инфраструктуры.

Оба решения доступны по модели Security-as-a-Service (SECaaS), что делает технологии защиты данных доступными для компаний любого размера и позволяет гибко масштабировать используемые ресурсы. Т1 Облако гарантирует высокий уровень доступности и безопасности сервисов, обеспечивая круглосуточную техническую поддержку клиентов по вопросам установки и работы программ.

«Кибератаки на российские компании становятся все более частыми и изощрёнными, — отметил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «Т1 Облако». — Злоумышленники активно внедряются в цепочки поставок, используют уязвимости ПО и изобретательно эксплуатируют человеческий фактор. При этом непрерывно усиливаются требования регуляторов к обеспечению информационной безопасности, особенно это касается КИИ, финансовой и медицинской сфер. Мы постоянно совершенствуем средства защиты и сервисы, предоставляемые нашим клиентам, которые помогают бизнесу минимизировать цифровые угрозы».

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