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«Ростелеком» и «Вайнах Телеком» развивают сотрудничество в области кибербезопасности

«Ростелеком» и «Вайнах Телеком» подписали договор о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. В рамках стратегического партнерства национальный цифровой провайдер подключит для защиты телеком-инфраструктуры чеченского оператора связи системы информационной безопасности, в том числе межсетевой экран (NGFW) и защиту веб-приложений (WAF) с сертифицированным сервером. Цифровые решения на основе отечественных разработок обеспечат всестороннюю защиту сети и безопасность доступа к веб-ресурсам как внутри компании, так и для всех ее абонентов.

Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома», сказала: «Наше партнерство с “Вайнах Телеком” основано на многолетнем сотрудничестве. Нас объединяет работа над различными проектами национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” в интересах жителей и организаций республики, в том числе по федеральному проекту устранения цифрового неравенства, созданию цифровой образовательной среды в учебных заведениях, строительству сетевой инфраструктуры и другим. Совместными усилиями мы продолжим развитие телеком-инфраструктуры в регионе, усилив ее современными решениями информационной безопасности и оборудованием российского производства, что крайне важно в текущих условиях».

Заключение контракта стало развитием договоренностей, которые были достигнуты в рамках рабочей встречи президента «Ростелекома» Михаила Осеевского с генеральным директором «Вайнах Телекома» Анваром Исмаиловым. За это время был проведен технологический аудит и выработано оптимальное решение.

Анвар Исмаилов, генеральный директор «Вайнах Телеком», сказал: «Мы много лет совместно с “Ростелекомом” развиваем цифровизацию в Чеченской Республике. Наша компания присутствует во всех, даже самых отдаленных уголках Чечни, мы предоставляем широкий спектр услуг связи и цифровых сервисов для наших абонентов, занимаемся строительством телеком-инфраструктуры и подключением государственных объектов к интернету. Опыт, экспертиза и технологии крупнейшего федерального провайдера помогают делать это более эффективно и качественно. Уверен, что наше партнерство будет развиваться на благо республики и страны в целом».

«Ростелеком» последовательно развивает сегмент работы с региональными операторами и провайдерами (B2O), в рамках которого строит для партнеров сетевую инфраструктуру и объекты связи, предоставляет в аренду каналы для внутреннего и международного транзита трафика, обеспечивает технологическую помощь и поддержку, разворачивает цифровые платформы и системы кибербезопасности, а также предлагает решения для организации телеком-бизнеса и удобные сервисы для абонентов.

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