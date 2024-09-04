С начала 2024 г. Сбербанк предотвратил переводы мошенникам на общую сумму 200 млрд рублей

С начала 2024 г. Сбербанку удалось предотвратить хищения со счетов своих клиентов на общую сумму порядка 200 млрд руб. По-прежнему главной угрозой остаются мошеннические кол-центры, действующие с территории Украины и работающие под покровительством украинских властей, — для них этот преступный бизнес является важной статьей дохода. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как отметил Станислав Кузнецов, сотрудники Департамента кибербезопасности Сбербанка системно выявляют номера, с которых злоумышленники звонят россиянам, и другие мошеннические реквизиты. Эти данные попадают в специальную базу, информация из которой применяется для защиты клиентов банка от обзвонов и переводов на счета мошенников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сведения о мошеннических реквизитах, включая номера телефонов, использует система антифрода Сбербанка, эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также бесплатный сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Так банку удается предотвращать хищения.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «200 млрд спасенных рублей — огромная сумма, которая наглядно показывает, как далеко мы продвинулись в вопросе защиты средств наших граждан от мошенников. Но, к сожалению, им все еще удается обманывать россиян и похищать их денежные средства. При этом, по нашим данным, около 40% от всех украденных у россиян денег украинские кол-центры направляют на помощь ВСУ. Попадаясь на уловки мошенников, люди не только становятся жертвами, но и невольно участвуют в финансировании украинской армии. Поэтому очень важно сохранять максимальную бдительность, быть внимательными к своим друзьям и близким, которые могут попасть под влияние мошенников. И самое простое, что можно сделать, — установить у себя определитель мошеннических номеров, наш бесплатный сервис в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». После его активации на экране устройства будет высвечиваться предупреждающая надпись, если звонок идет с мошеннического номера из базы Сбербанка. Либо можно вообще заблокировать такие звонки».