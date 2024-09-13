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Холдинг «Цикада» реализует комплексный проект по защите предприятий Липецкой области от беспилотных воздушных аппаратов

Акционерное общество «Цикада» работает над проектом оснащения производственных предприятий Липецкой области системами противодействия беспилотным летательным аппаратам. В настоящее время успешно завершен и согласован этап разработки рабочей документации. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Цикада».

В текущих условиях беспилотные аппараты (БПА) могут служить как инструментом для прогресса, так и потенциальным источником угроз. БПА являются высокоэффективным инструментом ведения войны, и их используют не только профессиональные армии, но и террористические и криминальные группировки. Основными противозаконными задачами беспилотных аппаратов являются ведение разведки, доставка запрещенных грузов, а также нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры (КИИ). Обеспечение защиты производственных объектов становится особенно актуальным на фоне увеличивающихся рисков.

Генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов: «В условиях растущего применения беспилотных технологий наличие надежных мер защиты стало обязательным условием. Инвестиции в такие системы не только необходимы для обеспечения безопасности, но и являются важным фактором поддержания конкурентоспособности на рынке».

Внедряемые системы защиты от БПА повысят устойчивость компаний в регионе к внешним угрозам. Полное завершение проекта и его интеграция в рабочие процессы планируется к концу 2024 г.

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