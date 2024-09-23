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SafeTech завершила пилот по импортозамещению Microsoft CA в банке топ-20

Группа компаний SafeTech сообщает о завершении первого пилотного проекта по импортозамещению Microsoft CA в кредитной организации, входящей в топ-20 банков страны. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

В ходе пилотного проекта тестировался переход кредитной организации на решение SafeTech CA (Certificate Authority) — отечественный центр сертификации. CA является ключевым компонентом в инфраструктуре открытых ключей — выдает, приостанавливает и отзывает сертификаты, используемые внутри компании для различных технологических нужд.

Пилотный проект в кредитной организации продлился 2,5 месяца. В ходе тестирования было выпущено более 50 тыс. технологических сертификатов для различных типов устройств и различных операционных систем Windows и Linux. В ближайшее время кредитная организация намерена начать полноценную боевую миграцию на SafeTech CA.

Переход с Microsoft СА на SafeTech CA полностью бесшовный, поскольку оба центра сертификации могут работать параллельно, что позволит банку постепенно заменять выпущенные ранее сертификаты на новые. Микросервисная архитектура SafeTech CA обеспечивает горизонтальную и вертикальную масштабируемость, а также позволяет размещать дополнительные сервисы в различных сегментах.

«Мы видим большой интерес к нашему решению со стороны крупных игроков из разных секторов экономики - банковская отрасль, госкорпорации, ТЭК, телеком, и др. Я уверен, что переходить на отечественные решения компании побуждает не только и не столько регуляторика, сколько вопросы кибербезопасности - современная инфраструктура крупной компании, является неоднородной по своему составу гетерогенной экосистемой, для которой PKI является важнейшим сервисом. Никакие риски нарушения работоспособности PKI-сервисов не могут оставаться без внимания ИТ и ИБ специалистов. И потому нет ничего удивительного в том, что наш продукт SafeTech CA вызвал столь большой интерес и уже успешно проходит пилотные внедрения, доказывая не на словах, а на деле, что мы можем создавать качественные продукты, во многом превосходящие западные аналоги», - отметил генеральный директор SafeTech Lab Александр Санин.

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