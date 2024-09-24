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Решение «Базис» для облачной защиты виртуальных сред названо лучшим по версии рейтинга CNews

Продукт российского вендора «Базис» — комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security — занял первое место в рейтинге CNews «Средства облачной защиты-2024». Это первая сводная оценка данного класса решений в России.

Эксперты сопоставили продукты пяти российских разработчиков по восьми критериям, принципиальным для безопасной работы виртуальных сред. Basis Virtual Security набрал наибольшее количество баллов (378), опередив ближайшего конкурента на 54 пункта.

При составлении рейтинга аналитики учитывали следующие характеристики: кодовую базу для разработки решения, совместимость с российскими операционными системами, поддержку платформ виртуализации, функциональные возможности, вопросы безопасности, поддержку протоколов при аутентификации пользователей, поддержку протоколов для консолидированного сбора и индексации логов, длительность бесплатного тестового периода и розничную стоимость одной лицензии.

Basis Virtual Security – программное средство защиты конфиденциальной информации, в 2020 г. получившее сертификат соответствия ФСТЭК. Решение соответствует четвертому уровню доверия и может применяться в значимых объектах КИИ первой категории, первых классах ГИС и АСУТП и первом уровне защиты ИСПДН.

В продукте реализованы технологии единого входа (Single Sign-On), управление доступом к информационным системам, многофакторная аутентификация и регистрация событий безопасности, а также контроль целостности и доверенная загрузка виртуальных машин и гипервизоров. Горизонтальная масштабируемость системы обеспечивается за счет кластеризации.

В сентябре 2024 г. была выпущена обновленная версия системы Basis Virtual Security 3.2. Техническая команда вендора добавила в продукт политики реагирования на события нарушения целостности виртуальных машин и возможность выполнения периодических операций контроля целостности. Наряду с этим, удалось повысить производительность подсчета контрольных сумм файлов виртуальных машин и вычислительных узлов, улучшить пользовательский опыт и обеспечить совместимость с ALD Pro в режиме LDAP-федерации.

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