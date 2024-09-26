Аналитика «Информзащиты»: 80% организаций финсектора будут использовать ИИ в ИБ к 2025 году

Эксперты «Информзащиты» считают, что 80% банков и других финансовых учреждений будут использовать искусственный интеллект (ИИ) в своих системах информационной безопасности (ИБ) к 2025 г. Это на 20% больше, чем к началу 2024 г.

ИИ активно внедряется в кибербез уже на протяжении нескольких лет. Если в 2021 г. около 30% банков использовали эту технологию для автоматизации и защиты данных, то к 2022 г. показатель увеличился до 45%, а к концу 2023 г. составил 60%.

«Искусственный интеллект используется для защиты информации в финансовом секторе все чаще. Если несколько лет назад в его задачи входила простая автоматизация, то сегодня они усложняются. ИИ становится неотъемлемой частью стратегий проактивной и реактивной защиты, на его основе работают многие антифрод-системы. Очевидно, что его функционал будет расширяться в дальнейшем, что благотворно скажется на повышении общего уровня ИБ в банках», – сказала руководитель проектов в области искусственного интеллекта и информационной безопасности Наталья Абрамова.

Использование ИИ в защите информации в банковской сфере при этом остается малоразвитым относительно общего внедрения технологии в бизнес-процессы в финансовой сфере. Согласно официальным данным, в 2023 г. более 95% финучреждений использовали искусственный интеллект в своей работе, при этом в кибербез его интегрировали лишь 60% организаций. Недоверие к ИИ в сфере информационной безопасности связано с необходимостью большого количества данных для его обучения, иначе работа будет неэффетивной, высокими затратами на ИИ, которые не могут себе позволить небольшие финансовые организации, а также сомнения в этичности и открытости искусственного интеллекта.

Согласно опросам, более 75% из специалистов по информационной безопасности, работающих в финсекторе, за последний год зафиксировали рост числа кибератак. 85% экспертов связывают его с активным использованием ИИ злоумышленниками. Восприятие искусственного интеллекта как угрозы – одна из причин отстающих темпов его интеграции в системы ИБ в банках.