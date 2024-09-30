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Абсолютный прорыв в киберзащите: встречайте Ideco NGFW 18

Компания Ideco выпустила новый релиз межсетевого экрана Ideco NGFW 18, единственного в России NGFW c модулем DNS. Новые возможности Ideco NGFW учитывают запрос enterprise-компаний на высокий уровень защиты корпоративных данных. Поэтому в NGFW 18 команда разработчика предусмотрела профили безопасности приложений и IPS в файрволе, расширенную функциональность виртуальных контекстов VCE, оптимизированную производительность обработки трафика. Кроме этого, в релиз добавлены профили безопасности WAF для веб-приложений и поддержка песочницы. Также существенно дополнена функциональность подключения пользователей по VPN, включая гибкое управление передаваемыми маршрутами и интеграции с RADIUS для 2FA. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Пользователи NGFW 18 теперь могут загружать собственные сигнатуры в систему предотвращения вторжений. Это увеличивает возможности индивидуальной настройки безопасности для каждого отдела или команды компании, что особенно важно для бизнеса Enterprise-сегмента. Дополнительно в новой версии межсетевого экрана улучшена устойчивость веб-интерфейса и SSH к DoS-атакам, а также обновлена ролевая модель администрирования с возможностью авторизации администраторов через Radius, Active Directory и ALD Pro.

Интеграция в NGFW антивируса Dr.Web позволила ИT-командам дополнить и усилить защиту, заменяя менее эффективные решения на более мощные инструменты, такие как «Dr.Web» и «Касперский». Обновленные VPN-клиенты упростили подключение для пользователей Linux и MacOS, улучшив поддержку частных виртуальных сетей.

«Мы уверены, что новый релиз Ideco NGFW 18 станет ключевым отечественным инструментом для защиты корпоративных данных. Новейшая версия нашего продукта полностью меняет подход к формированию надежной защиты цифровых активов и позволяет российскому бизнесу предотвращать потенциальные киберугрозы без потери скорости и надежности работы в Интернете. Версия 18 — это следующий шаг к созданию безопасной и стабильной ИT-инфраструктуры России, его ждали, как сотрудники Ideco, так и наши клиенты», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

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