Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

UDV Group выпустила решение для контроля версий проектов ПЛК в АСУ ТП

Российский разработчик UDV Group выпустил модуль UDV DATAPK Version Control, предназначенный для контроля версий проектов программируемых логических контроллеров (ПЛК) в технологических сетях. Уязвимости в ПЛК могут представлять серьезную угрозу для безопасности и надежности промышленных процессов: от проникновений злоумышленников извне до ошибок в коде и файлах конфигурации.

Решение Version Control предназначено: для отказоустойчивого и централизованного хранения проектов ПЛК; для отслеживания изменений в проектах ПЛК, хранения и сопоставления их версий; для контроля неизменности программ и конфигураций ПЛК и контроля легитимности вносимых изменений; для осуществления резервного копирования и восстановления в исходном коде.

UDV DATAPK Version Control входит в комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов в промышленных сетях UDV DATAPK Industrial Kit.

«Контроль версий проектов ПЛК, их централизованное хранение и версионирование – важные составляющие обеспечения стабильной и бесперебойной работы АСУ ТП. Мы считаем, что наше решение станет надежным инструментом для выполнения этих задач и эффективной альтернативой ушедшим с рынка РФ продуктам», – сказал Владислав Ганжа, руководитель производственного направления лаборатории кибербезопасности UDV Group

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры

Как правильно внедрять RPA в компании

США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще