Positive Technologies выходит на рынок защиты данных

Компания Positive Technologies выходит на новый для себя рынок защиты данных. Вендор представил MVP-версию (Minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт — продукт с минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями) PT Data Security — единого решения для защиты данных, независимо от их типа и места хранения, с функцией автоматизированной классификации информации по уровню значимости. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

За последние несколько лет инфраструктура хранения и обработки данных в компаниях эволюционировала технологически и выросла в объемах. Из изолированных и слабо связанных сегментов она превратилась в систему со множеством неструктурированных и локализованных в разных частях элементов со сложными и постоянно изменяемыми связями. На этом фоне созданные ранее решения оказываются малоэффективными и не позволяют выстроить комплексную систему безопасности, поскольку каждое из них предназначено для решения узких задач: одно — для защиты баз данных, другое — для защиты файловых хранилищ, третье — для мониторинга действий сотрудников. Такой атомарный подход – причина появления слабых мест в инфраструктуре, которыми пользуются хакеры: например, каждая вторая успешная атака на организации в первом полугодии 2024 г., согласно исследованию Positive Technologies, обернулась утечкой.

«Для большинства компаний собираемые и накопленные ранее данные, объем которых может исчисляться петабайтами, — один из самых ценных активов. На фоне возросшего интереса хакеров к информации, а также недостатков существующих систем кибербезопасности созрела потребность в принципиально новом решении. Оно должно защищать данные в любом виде, где бы они ни находились: в базах данных, файловых, объектных, корпоративных хранилищах, в озерах данных, на веб-порталах. PT Data Security — именно такое решение», — отметил Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies.

PT Data Security позволяет в реальном времени и с минимальным участием оператора отслеживать состояние инфраструктуры и выявлять критически значимые элементы, которые содержат наиболее чувствительные для бизнеса данные, а также анализировать текущую матрицу доступа и обращения к ним. В результате компания получает представление о реальном состоянии и уровне защищенности инфраструктуры данных, что помогает вовремя предупредить кражу информации и усложняет злоумышленникам возможность длительно и незаметно присутствовать в инфраструктуре.

«Важная функция PT Data Security — автоматизированная классификация данных, независимо от того, в каком виде они представлены. Внутри решения — набор специфичных для каждой отрасли правил и моделей, позволяющих искать различные классы критически значимых сведений. За счет унифицированного подхода PT Data Security агрегирует информацию в одном месте. Бизнес может не думать о том, как именно и в каком формате она хранится, а сразу сфокусироваться на защите», — сказал Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных в Positive Technologies.

По оценке ЦСР, отечественный рынок средств защиты данных является самым быстрорастущим сегментом в отрасли. В 2023 г. он увеличился на 93% год к году и достиг отметки 23 млрд руб., составив 12% от общего рынка ИБ. В то же время эксперты Positive Technologies отмечают, что доля сегмента по-прежнему остается низкой и его потенциал не раскрыт. Они связывают это в первую очередь с отсутствием продуктов, которые эффективно решали бы проблемы безопасности данных. С появлением подобных инструментов доля сегмента защиты данных может приблизиться к половине всего объема рынка информационной безопасности, который, по оценке ЦСР, к 2028 г. составит 715 млрд руб. Positive Technologies планирует занять не менее 50% сегмента защиты данных к 2028 г.

PT Data Security — проприетарное ПО. Вендор создает решение своими силами, без заимствования фрагментов с открытым исходным кодом. Разработка ведется с начала 2024 г., выпуск коммерческой версии запланирован на вторую половину 2025 г.