«Чинт Электрик» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для безопасности РСУ

Производитель электротехнического оборудования «Чинт Электрик» и компания в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» завершили процедуру проверки на совместимость своих продуктов. В тестировании участвовали программные продукты Chitic версии 9 и iCAN версии 3.1, которые лежат в основе работы распределенных систем управления (РСУ) под локальным брендом ENSMAS MAS8600 и MAS400, и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks). Продукты продемонстрировали синхронную и бесперебойную работу в составе единой системы и с учетом индивидуальных системных требований. Совместная работа продуктов позволит организациям повысить уровень безопасности промышленных систем управления (ПСУ). Об этом CNews сообщили представители «Чинт Электрик».

ENSMAS MAS8600 и MAS400 — это распределенные системы управления технологическими процессами, созданные для малых, средних и крупных производств. Программное обеспечение iCAN и Chitic является основой РСУ и обеспечивает параметризацию указанных аппаратных платформ, управление базами данных, создание и отладку алгоритмов управления, человеко-машинного интерфейса.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks) – это специализированный компонент промышленной XDR платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity, который осуществляет мониторинг промышленных сетей и обеспечивает необходимые меры безопасности для предотвращения ущерба технологическим процессам в соответствии с отраслевыми требованиями.

«Совмещение продуктов «Чинт Электрик» с решениями «Лаборатории Касперского» – для нас важный шаг на пути к локализации в России. Это партнерство позволяет нам соответствовать высоким стандартам безопасности, существующим на российском рынке. Интегрируя такие технологии, мы подчеркиваем наше стремление к долгосрочному и ответственному развитию в России», – сказал директор по развитию продаж АСУТП «Чинт Электрик» Сергей Кульнев.

«Мы завершили успешное тестирование на совместимость комплекса продуктов ENSMAS и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. Совместное использование решений позволит эффективно обнаруживать риски и аномалии в области информационной безопасности промышленных предприятий, не вмешиваясь в технологический процесс. Это особенно важно на фоне усложняющегося ландшафта киберугроз и попыток атакующих добраться до промышленных сетей через интернет», — отметил руководитель департамента технологических альянсов «Лаборатории Касперского» Андрей Савченко.