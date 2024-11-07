Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«МегаФон»: интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж

В преддверии месяца скидок защитные решения «МегаФона» зафиксировали рост почти на треть количества попыток привести абонентов на вредоносные ресурсы. Эта динамика уже превышает пользовательскую активность на маркетплейсах, где трафик хоть и выше среднего на 13%, но пока еще не вышел на пиковые значения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Одним из популярных способов обмана в сезон распродаж остается фишинг. Злоумышленники создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают ввести пользовательские данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт или другие личные данные. Защитные решения «МегаФона» отслеживают такие ресурсы и при попытке посетить фишинговый сайт, система автоматически сообщает об опасности. В среднем такое предупреждение демонстрируется абонентам свыше 360 тыс. раз в месяц. Но с конца октября количество показанных предупреждений увеличилось на 27%.

Умные алгоритмы «МегаФона» в 2024 г. выявляют в среднем в месяц 17,5 тыс. фишинговых сайтов, что на 5% выше значений 2023 г. Ранее проведённые исследования оператора выявили, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. Однако в ноябре эта категория будет лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам.

Сами пользователи также стали чаще тратить трафик на маркетплейсах в ожидании скидок. За минувший месяц его стало больше на 13% относительно сентября, а время, проведенное за поиском товаров, увеличилось на 7%. Пика эти показатели достигнут в дни глобальных распродаж: 11 и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, в эти дни абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре. А суммарно в месяц распродаж трафик на маркетплейсы на 62% выше усреднённых значений с января по октябрь.

Помимо фишинга мошенники применяют и другие способы обмана интернет-пользователей. К примеру, находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.

«Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Так же не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности», — отметил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России оценили сервисы цифровой безопасности для абонентов

Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще