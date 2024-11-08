BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса

«Группа Астра» и компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявили о сертификации актуальной версии платформы BPMSoft 1.5 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Эксперты протестировали совместимость решения сразу с двумя продуктами: ОС Astra Linux и СУБД Tantor, и результаты проверок подтвердили, что программный стек работает корректно, его можно использовать без ограничений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа BPMSoft предназначена для автоматизации и управления бизнес-процессами, связанными с продажами, маркетингом, клиентским сервисом и т.д., а ее встроенный инструментарий дает возможность создавать корпоративные приложения с помощью инструментов low-code и no-code. Как и СУБД Tantor, BPMSoft отвечает строгим ИБ-требованиям, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и подходит для самых разных организаций, включая объекты критической информационной инфраструктуры.

Применение BPMSoft вместе с СУБД Tantor и ОС Astra Linux позволяет не только обеспечить защиту данных и соответствие действующим стандартам безопасности, но и выстроить работу на базе ПО, не зависящего от внешних условий и глобальных вендоров. Официальное подтверждение совместимости этих трех продуктов стало дополнительной гарантией того, что российским компаниям доступны средства оптимизации и автоматизации процессов, которые можно кастомизировать и адаптировать под индивидуальные потребности бизнеса.

«Сертификация совместимости платформы BPMSoft с операционной системой Astra Linux и СУБД Tantor — это важный результат, который открывает новые горизонты для российских компаний в сфере автоматизации бизнеса и управления клиентским сервисом. Наша платформа в связке с проверенными решениями от коллег позволяет заказчикам строить масштабируемые, безопасные и отказоустойчивые ИТ-ландшафты. Мы рады, что теперь BPMSoft может предложить пользователям еще более надежную инфраструктуру для развития их бизнеса», — сказал Владимир Чанышев, директор партнерского департамента «БПМСофт».

«Сейчас нам всем необходимы устойчивые к санкциям комплексные ИТ-решения, которые не просто позволяют наладить и автоматизировать взаимодействие с клиентами или другие многоступенчатые бизнес-процессы, но и вместе с тем оптимизированы для повышенных нагрузок, а еще обеспечивают должный уровень защиты данных. Удовлетворить спрос в этой сфере можно только одним способом: объединив усилия нескольких разработчиков, поэтому мы искренне благодарны коллегам из «БПМСофт» за сотрудничество. Подтверждение совместимости нашего флагмана, ОС Astra Linux, высокопроизводительной СУБД Tantor и CRM-системы BPMSoft – это важная и очень позитивная новость. Теперь наши заказчики могут быть уверены, что им доступны наиболее современные, безопасные и надежные технологии, которые открывают широкие возможности для развития их бизнеса», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».