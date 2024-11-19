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ГК Mont открыла шоурум кибербезопасности

Группа компаний Mont запустила технологический шоурум для демонстрации передовых решений и технологий в сфере информационной безопасности. Пространство открылось по адресу: Офис Mont, Москва, Пресненский Вал, 14, 10 этаж.

Пространство поможет партнерам и заказчикам компании познакомиться с широким спектром ИТ-продуктов, протестировать их в действии и получить консультации от специалистов.

В шоуруме представлены ключевые продукты и решения в области кибербезопасности. На инновационной площадке будут работать демонстрационные стенды с новейшим оборудованием, гости шоурума получат доступ к интерактивной экспозиции, а также получат в подарок фирменный мерч. Шоурум будет регулярно обновляться новыми продуктами и решениями, что позволит Mont обеспечивать актуальное и наглядное обучение по самым востребованным технологиям.

«Новый шоурум Mont станет важным пространством для взаимодействия с партнерами – здесь можно будет обсудить ключевые вопросы и новинки в сфере кибербезопасности, получить информацию и рекомендации от специалистов компании. Сейчас в шоуруме уже представлены все General- и Strategic-продукты «Лаборатории Касперского», – отметила Эльвира Рахматуллина, начальник отдела по работе с ключевыми вендорами ИБ ГК Mont.

Среди дальнейших планов развития шоурума – открытие на его базе киберполигона, для проведения технических интенсивов и обучений партнеров, включая инженеров и пресейлов.

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