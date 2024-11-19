«Лаборатория Касперского» и Африпол подписали соглашение о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и Африпол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере предотвращения киберпреступности и борьбы с ней. Соглашение заключено на пят лет. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Официальная церемония подписания состоялась 18 ноября в штаб-квартире Африпола в Алжире. Документ подписали Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», и Джалел Челба (Jalel Chelba), исполняющий обязанности исполнительного директора Африпола.

В результате соглашения «Лаборатория Касперского» будет делиться с Африполом данными о киберугрозах, чтобы организация могла использовать их для расследования киберпреступлений. Также эксперты «Лаборатории Касперского» будут оказывать содействие Африполу и делиться техническими знаниями.

Ландшафт киберугроз в Африке постоянно меняется, этот регион особенно восприимчив к промышленным угрозам. По данным Kaspersky ICS CERT, в Африке самая высокая доля компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ), на которых были заблокированы вредоносные объекты.

«Эффективная борьба с киберпреступностью немыслима без сотрудничества. Мы всегда говорим о значимости совместных усилий, делимся опытом с самым широким кругом заинтересованных сторон: экспертным сообществом в области безопасности, правоохранительными органами, а также рассказываем об актуальных киберугрозах широкой общественности. Развивая сотрудничество с Африполом и предоставляя ему информацию и технологии, необходимые для реагирования на возникающие киберугрозы, мы увеличиваем наш вклад в повышение киберустойчивости и строительство всеобщего безопасного киберпространства», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Это соглашение — шаг вперед в укреплении цифровой защиты Африки. Используя опыт, знания и ресурсы "Лаборатории Касперского”, мы не только совершенствуем способность Африпола противостоять киберугрозам, но и содействуем созданию безопасного цифрового пространства для всех жителей Африки. Это сотрудничество ценно для обеих организаций: оно усиливает возможности Африпола, а "Лаборатории Касперского” позволяет играть ключевую роль в цифровой безопасности стратегически важного континента. Вместе мы делаем значительный шаг на пути к устойчивости и цифровому доверию в Африке, используя сильные стороны обеих организаций», — сказал Джалел Челба, исполняющий обязанности исполнительного директора Африпола.

У «Лаборатории Касперского» и Африпола длинная история совместных проектов. Организации сделали большой совместный вклад в оценку ландшафта киберугроз в Африке, а также активно участвовали в деятельности Интерпола в Африке, преимущественно в операциях Africa Cyber Surge Operation and Africa Cyber Surge Operation II. Кроме того, Африпол поддержал открытие первого Центра прозрачности «Лаборатории Касперского» в регионе.