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Wildberries внедрила новые инструменты защиты личных кабинетов продавцов

Wildberries внедрила новые инструменты защиты личных кабинетов продавцов. За последний квартал на Wildberries не подтверждено ни одного взлома личных кабинетов продавцов, а также в 3 раза сократилось число мошеннических регистраций продавцов. Об этом CNews сообщил представитель площадки.

Достичь таких результатов удалось благодаря внедрению новой системы многофакторных проверок на основе искусственного интеллекта – технология помогает выявить злоумышленников до регистрации на площадке или попытки входа в личный кабинет. Если система фиксирует подозрительный сигнал, доступ к аккаунту и площадке будет ограничен. В исключительных случаях, если вход все-таки произошёл, системы антифрода остановят действия, которые успел инициировать мошенник, и заблокируют возможность совершать новые.

Используемые системы оценки подозрительных действий построены на базе моделей искусственного интеллекта с применением технологии цифрового отпечатка.

«Несмотря на все принятые меры, одной из угроз безопасности остается социальная инженерия – когда пользователи добровольно передают свои аутентификационные данные мошенникам. Чтобы минимизировать число таких случаев, команда безопасности Wildberries разработала концепцию киберосознанности. Киберосознанность – культура, в которой каждый понимает свою ответственность и предпринимает необходимые действия для защиты данных и денег. Мы занимаемся системной просветительской работой по теме информационной безопасности среди сотрудников, покупателей, партнёров и продавцов. Это уже приносит ощутимые плоды – количество успешного фрода на площадке с использованием социальной инженерии за последние полгода сократилось более чем на 80%», – сказал Андрей Иванов, руководитель информационной безопасности Wildberries.

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