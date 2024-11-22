Александр Осипов назначен на должность директора по продуктовому портфелю RED Security

Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщает о назначении Александра Осипова на должность директора по продуктовому портфелю. Александр Осипов обладает более чем 10-летним опытом работы в отрасли информационных технологий и кибербезопасности. До прихода в RED Security он пять лет возглавлял направление облачных и инфраструктурных решений ПАО «Мегафон». Об этом CNews сообщили представители RED Security.

В 2013 г. Александр Осипов начал карьеру в сфере ИТ с позиции менеджера по маркетингу компании Ngenix, российского провайдера облачных сервисов. В Ngenix он участвовал в запуске и развитии ИТ- и ИБ-сервисов.

В 2017 г. перешел в ПАО «Мегафон» с целью развития платформенных решений для корпоративного бизнеса. В компании он прошел путь от специалиста по продуктам в сфере сетевых технологий и кибербезопасности до директора по облачным и инфраструктурным решениям. В этой роли Александр отвечал за продуктовую стратегию «Мегафона» в сегментах облачных продуктов, сервисов кибербезопасности, сетевых и IoT-решений для коммерческого и государственного сектора.

Под руководством Александра в «Мегафоне» были успешно запущены и выведены на окупаемость такие направления, как платформа «МегаФон Облако», сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки (SOC), управляемые сервисы кибербезопасности (MSS) и другие решения компании сферы ИТ и ИБ. Эти сервисы также были отмечены премиями Digital Leaders Award и «Большая цифра».

В RED Security Александр Осипов будет отвечать за управление портфелем продуктов, технологическое сопровождение и развитие сервисов – как в части вывода на рынок новых решений, так и в применении инноваций и экосистемного подхода к существующему предложению компании.

«Александр обладает многолетним опытом управления продуктовым портфелем по кибербезопасности в крупнейших российских компаниях. Он ориентируется на создание комплексного предложения в сфере защиты от киберугроз, опираясь при этом как на мировые технологические тренды, так и на актуальные потребности российских заказчиков из корпоративного сегмента. Мы рады приветствовать Александра в нашей команде и уверены, что его опыт поможет компании реализовать стратегию по формированию открытой экосистемы ИБ-решений и экспертизы для надёжной защиты бизнеса. Кроме того, успех направлений кибербезопасности, за которые Александр отвечал в других компаниях, подтверждает, что он сможет достичь амбициозных целей RED Security по достижению высочайшего уровня наших сервисов», – сказал Иван Вассунов, генеральный директор компании RED Security.