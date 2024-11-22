Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС»

Компании «Конфидент» и «Ред Софт» сообщают об успешном завершении тестов совместной работы операционной системы «Ред ОС» и системы защиты конфиденциальной информации накладного типа Dallas Lock Linux. Теперь организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный стек решений, могут свободно интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры продукты данных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Операционная система «Ред ОС» предлагает удобные и гибко настраиваемые окружения для решения рабочих задач, а также уже имеет обширный каталог совместимых программных и аппаратных решений от российских вендоров. В свою очередь, Dallas Lock Linux обеспечит защиту конфиденциальной информации: администраторам доступен инструментарий для управления правами пользователей и средствами аутентификации, в состав продукта входит сертифицированный межсетевой экран и средства для мониторинга информационной безопасности.

«Ред ОС» — отечественная операционная система семейства Linux, предлагающая пользователям современное рабочее окружение с интуитивно понятным и адаптивным интерфейсом. В состав «Ред ОС» входит обширный набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки, отладки, а также своя система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред АДМ» Стандартной редакции. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. «Ред ОС» активно внедряется в государственных органах, промышленности, здравоохранении, образовании, банковском секторе, ритейле, телекоме.

Система Dallas Lock Linux — продвинутая система защиты информации от несанкционированного доступа, разработанная компанией «Конфидент». Продукт выступает в качестве единого центра по обеспечению безопасности автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети. Про Dallas Lock Linux разграничивает права пользователей, помогает управлять средствами аутентификации и контролировать целостность программного обеспечения на устройствах в организации. Решение также является сертифицированным средством контроля подключения съемных машинных носителей информации и сертифицированным межсетевым экраном четвертого класса защиты.

Продукты от компаний «Ред Софт» и «Конфидент» могут применяться в ИТ-инфраструктурах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Операционная система «Ред ОС» стала вторым продуктом экосистемы «Ред Софт», подтвердившим свою совместимость с Dallas Lock Linux. Ранее партнеры сообщали о стабильной работе Dallas Lock Linux и «Ред АДМ», системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

«Операционная система «Ред ОС» активно используется в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Это и многие объекты критической инфраструктуры, где отказоустойчивость становится одним из важнейших факторов. Мы рады сообщить о новой совместимости с системой Dallas Lock Linux, так как данная система от компании «Конфидент» сможет укрепить безопасность ИТ-инфраструктуры», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«С радостью информируем о том, что флагманское решение компании «Ред Софт» — операционная система «Ред ОС» 8 — и система защиты информации Dallas Lock Linux успешно прошли испытания на совместимость. Эта позитивная синергия между нашими продуктами предоставляет пользователям «Ред ОС» 8 возможность внедрить нашу систему защиты информации для усиления безопасности информационной системы, используя дополнительные механизмы защиты наложенного типа», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу и технологическому партнерству ГК «Конфидент».