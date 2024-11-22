Multifactor — обновления системы

Компания «Мультифактор» сообщает о ряде обновлений, которые коснулись системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Все изменения направлены на развитие и улучшение продукта, а также на то, чтобы функционал решения был и интуитивно понятен. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор»

Новая опция Multifactor — теперь при первом входе на ресурсы LDAP/RADIUS, которые не поддерживают интерактив, автоматически отправляются ссылки на электронную почту для настройки 2FA.

А также дополнительные обновления решения Multifactor: изменился внешний вид всех экранов личного кабинета Multifactor, включая формы входа, регистрации и восстановления пароля; у бейджа «Антиспам» появился пояснительный тултип (короткая всплывающая подсказка); обновили все Linux-адаптеры на .net 8.0.; в Self-Service Portal («Портал самообслуживания») для Linux добавлен функционал проверки второго фактора перед первым; исправлены баги.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Решение включено в реестр российского ПО под № 7046. Доступен бесплатный тариф на три пользователя.