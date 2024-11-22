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Selectel подтвердил соответствие государственному стандарту безопасности для организаций финансовой сферы и обновил действующие сертификаты безопасности

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, подтвердил соответствие продуктов требованиям ГОСТ Р 57580, который определяет требования по информационной безопасности для организаций финансовой сферы, и обновил сертификат международного стандарта безопасности данных платежных карт до версии PCI DSS 4.0. Прохождение сертификации подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности продуктов и услуг облачного провайдера и расширяет возможности работы с инфраструктурой компаниям финансового сектора, включая кредитные и некредитные организации, а также организации, обрабатывающие данные держателей банковских карт. Об этом CNews сообщил представитель Selectel.

Выполнение требований ГОСТ Р 57580 является обязательным для большого количества компаний финансовой отрасли: банков, микрофинансовых организаций, операторов финансовых платформ и систем, выпускающих цифровые финансовые активы, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций и других. Для обеспечения надежности работы компаний этого сектора инфраструктура провайдера также соответствует 152-ФЗ «О персональных данных», 17 приказу ФСТЭК для государственных информационных систем и международным стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и SOC 2.

«Финтех-индустрия в России активно растет и является одним из лидеров в процессах цифровой трансформации. При этом требования регулятора по обеспечению информационной безопасности распространяются на все большее количество участников финансового рынка. По итогам аудита мы получили заключение о соответствии требованиям по первому (усиленному) уровню защиты с итоговым пятым уровнем соответствия и оценкой 0,92. Такой результат означает, что предоставляя стабильную и безопасную IT-инфраструктуру и сервисы, мы в полном объеме реализуем и непрерывно совершенствуем организационные и технические меры защиты информации», — отметил Антон Ведерников, руководитель направления продуктовой безопасности Selectel.

Обновленная версия стандарта PCI DSS 4.0 содержит уточненные требования к безопасности и более полно описывает способы их реализации и контроля для компаний, работающих с данными держателей платежных карт. Также теперь стандарт предусматривает содействие сервис-провайдера клиентам при проведении пентестов клиентской инфраструктуры. Действие сертификата распространяется на все ключевые IaaS- и PaaS-решения Selectel: выделенные и облачные серверы, объектное хранилище S3, облачные базы данных, Managed Kubernetes и Container Registry. Также стандарту соответствует ряд ИБ и сетевых сервисов компании: сеть доставки контента (CDN), балансировщик нагрузки, глобальный роутер, выделенное сетевое оборудование, менеджер секретов и сервис управления идентификацией и доступом (IAM).

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