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«Яндекс» выпустил корпоративный браузер для iOS и обновил версию для Android

Ранее мобильный «Яндекс Браузер для организаций» существовал в версии для Android, а с выходом iOS-версии он стал доступен на всех популярных операционных системах. Браузер работает как в обычном, так и в «планшетном» режиме и содержит инструменты для управления парком корпоративных устройств. Это единственный на российском рынке корпоративный браузер для iOS, обладающий такими функциями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Мобильный «Яндекс Браузер для организаций» облегчает компаниям безопасную реализацию сценария BYOD (Bring Your Own Device от англ. «принеси собственное устройство»). ИТ-администраторы могут удаленно управлять настройками, а также защищать сотрудника и корпоративные данные от кибератак и утечки данных.

Как и версии для других платформ, «Браузер» для iOS интегрирован с «Консолью управления» — функциональным веб-инструментом «Яндекса» для администрирования парка «Браузеров». В «Браузере» для iOS есть функция разграничения корпоративных и личных данных. С ее помощью можно предотвратить случаи, когда сотрудник случайно сохраняет корпоративные данные в личных облачных пространствах, а личные данные — в корпоративных облаках.

Также «Браузер» содержит технологии защиты от вирусных атак и фишинга, а также целый набор технологий защиты от утечки данных (DLP, Data Leak Prevention) через печать, скриншоты, выгрузку данных на внешние хранилища, в память устройства и т.д.

Кроме того, «Браузер» поддерживает технологию цифровых водяных знаков. Она автоматически размещает специальные QR-коды поверх информации, отображаемой в браузерной вкладке. В QR-кодах зашифрованы сведения об устройстве, учетной записи пользователя, с которых просматривается страница, и о времени, в которое осуществляется просмотр. QR-коды нельзя удалить, не удалив конфиденциальную информацию, которую они защищают. В случае публикации скриншотов или сохраненных через «Браузер» страниц в открытом доступе, информация из QR-кодов поможет службе безопасности быстро определить источник утечки.

Все возможности «Браузера» для iOS есть и в версии для Android, но с обновлением она получила функцию трансляции событий безопасности в системы мониторинга и управления событиями безопасности (SIEM, Security Information Event Management), а также возможность работы в режиме агента внешней системы защиты от утечки данных (DLP-системы), если такая используется в организации.

В этом режиме «Браузер» выполняет роль «сенсора» — то есть отслеживает манипуляции с конфиденциальной информацией и сообщает о них в DLP-систему. «Браузер» может дополнить функциональность собственных агентов таких систем: например, собирать дополнительные сведения об обработке конфиденциальных данных в Браузере, которые недоступны обычным агентам. Кроме того, он может служить DLP-агентом на Android-устройствах, для которых у многих современных DLP-систем нет собственных решений.

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