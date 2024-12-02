Опасный рейтинг: «Солар» еженедельно блокирует более 20 млн запросов на интернет-ресурсы с запрещенным контентом в образовательных учреждениях Челябинской области

Эксперты ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) проанализировала еженедельное количество интернет-запросов, совершаемых учениками в школах, колледжах и других организациях общего и среднего профессионального образования Челябинской области. В среднем по региону количество веб-запросов составило около 180 млн. Из них 11,5 % содержат опасную информацию и автоматически блокируются системой безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Запросы на ресурсы отправляли ученики с личных устройств, а также с персональных компьютеров, находящихся в образовательных учреждениях и подключенных к единой сети передачи данных (ЕСПД). Кроме того, активность могла исходить не только от самих учащихся, но и от мобильных приложений, установленных на устройствах детей. В ряде случаев, если девайс заражен вредоносным программным обеспечением (ПО), то оно генерирует большой объем трафика, при этом пользователь даже не подозревает о проблеме.

В топ самых запрашиваемых запрещенных категорий запросов в Челябинской области вошли: веб-реклама, сервисы накрутки просмотров – 49 %; социальные сети – 15 %; онлайн-мошенничество, фишинг, поддельные сайты для кражи персональных данных – 11 %; сайты глобальных поисковых систем – 6 %; вредоносное ПО и вирусы – 4 %.

Фильтрация веб-ресурсов происходит с помощью шлюза веб-безопасности Solar webProxy, разработанного ГК «Солар». Проверки идут по нескольким десяткам тысяч ключевых слов и их комбинаций. Система обеспечивает доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам, при этом блокируя запрещенные Роскомнадзором порталы, а также ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей. Solar webProxy еженедельно фиксирует свыше пяти млрд интернет-запросов к информационным ресурсам в школах по всей России и порядка 10 % из них приходится на порталы, содержащие опасный контент.

Однако во время каникул дети часто остаются без контроля и совершают те же запросы на опасные ресурсы из домашней сети. На устройствах без антивируса и пакета сетевой защиты такие действия могут привести к печальным последствиям. Для решения этой проблемы «Ростелеком» и «Солар» создали детскую подписку «MiXX Вместе», предназначенную для дошкольников и учеников младших и средних классов. Сервис защищает всю семью от онлайн-угроз, таких как фишинг и мошеннические сайты, а также включает полезные обучающие ресурсы для детей.