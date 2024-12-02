«Сайберус» создает новую ИБ-компанию на основе технологий и экспертизы F.A.C.C.T.

Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» и разработчик в сфере информационной безопасности F.A.C.C.T. объявляют о том, что «Сайберус» совместно с частными инвесторами создают новую ИБ-компанию. Компания сфокусируется на разработке новой линейки технологий для предотвращения и расследования киберпреступлений на основе решений и сервисов F.A.C.C.T. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

В рамках сделки акционеры F.A.C.C.T., включая основателя Илью Сачкова, передают новой компании часть активов: инженерные технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и текущие контракты. Команда F.A.C.C.T. перейдет в новую компанию.

Разработка продуктовой линейки новой компании ведется с лета 2024 г. Компания получила ИТ-аккредитацию в Минцифры.

Акционерами новой компании станут фонд результативной кибербезопасности «Сайберус» (47%) и частные инвесторы. Сумма сделки не разглашается.

Акционеры F.A.C.C.T. не войдут в акционерную структуру новой компании.

Генеральный директор F.A.C.C.T. Валерий Баулин возглавит новую компанию и сосредоточится на создании нового игрока на рынке кибербезопасности.

«Сайберус» не будет принимать участие в операционном управлении новой компанией.

Сделка по передаче активов F.A.C.C.T. новой компании стартовала 29 ноября 2024 г. Инвесторы планируют завершить юридические процедуры в I квартале 2025 г.

«Сайберус» — фонд развития результативной кибербезопасности. Проект создан в 2022 г., он объединяет силы разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства для построения нового подхода к информационной защите на уровне отдельных компаний, целых индустрий и страны. Фонд построен на принципах совладения и индустриального партнерства.

«Сайберус» вместе с игроками рынка создает новые продукты, решает общеиндустриальные задачи, инвестирует в ИБ-проекты и недостающие технологии, способствует развитию экспорта технологий в страны-партнеры.

«Сайберус» создает на основе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. участника рынка кибербезопасности в сфере разработки решений для предотвращения и расследования киберпреступлений. Инвесторы делают ставку на формирование новой продуктовой линейки и увеличение клиентского портфеля, в том числе с привлечением крупных госзаказчиков.

Технологические решения новой компании будут интегрированы в единое экспортное предложение российской индустрии кибербезопасности. Его формированием и продвижением на межгосударственном уровне занимается «Сайберус».

«Наша цель — сделать новую компанию одной из сильнейших в сфере информационной безопасности в стране с фокусом на борьбу с киберпреступностью, — сказал Валерий Баулин, генеральный директор F.A.C.C.T. — Это позитивное событие для всего рынка кибербеза. Видение новых акционеров и экспертиза команды позволят создавать новые продукты, отвечающие современным вызовам. Мы уже разрабатываем и готовим к запуску новые сервисы и продукты, продолжаем инвестировать в поиск и развитие новых талантливых сотрудников и расширять нашу экспертизу. Перед акционерами и топ-менеджментом стоит стратегическая задача обеспечить значительный рост бизнеса».