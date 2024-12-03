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GS Labs представила новый сервис защиты цифрового контента Dremark

Российская компания GS Labs (входит в GS Group) представила новый сервис защиты цифрового контента Dremark, позволяющий правообладателям выявлять нелегальный контент в видеохостингах и социальных сетях. Отечественная разработка – ответ на уход с рынка крупнейших зарубежных вендоров, имеющих подобные решения в своих продуктовых портфелях.

Метод внедрения водяного знака, реализованный в рамках Dremark, является результатом собственных исследований GS Labs и принципиально новой тактикой кодирования. В основу решения положена технология Watermarking, которая заключается во внедрении цифровых знаков в мультимедийные файлы для защиты авторских прав. Сервис защиты от GS Labs добавляет в контент невидимую метку (например, идентификатор пользователя, получившего доступ), на основании которой можно впоследствии определить источник «утечки». Причем она встраивается таким образом, что сохраняется и после транскодирования файла.

Основными клиентами для технологии Dremark станут площадки распространения контента и обучающие курсы, в том числе университетские. Еще один возможный пример использования – определение источника передачи информации о частной жизни гражданина. Так, защиту цифрового контента могут получить городские камеры видеонаблюдения, доступ к архиву которых ограничен по закону. Если записи с них попадают в интернет, можно с помощью системы Dremark определить пользователя, которому изначально был предоставлен доступ и через которого произошло ее дальнейшее распространение.

В компании отметили, что продукт также применим и в том случае, если пользователь хочет удостовериться, что конкретное видео не является подделкой. Однако с данной целью технология может использоваться как вспомогательная и только при отсутствии возможности задействовать другие решения, в частности, криптостойкие системы электронной подписи и подтверждения аутентификации.

«Основное предназначение сервиса цифровой защиты контента Dremark – в определении конечного пользователя, который допустил распространение видеоконтента, предназначенного для него лично. Именно по этой причине у контентных площадок и обучающих курсов данный продукт должен иметь определённый успех», – отметили в GS Labs.

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