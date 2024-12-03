Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация
|

МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна

МТС сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере мониторинга водных объектов с Пермским государственным национальным исследовательским университетом. Соглашение направлено на совместную работу по улучшению экологической обстановки на территории Кизеловского угольного бассейна. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства будет организован мониторинг качества водных объектов в режиме реального времени, в том числе с использованием цифровых сервисов и инфраструктуры МТС и ПГНИУ, направленных на реабилитацию территории Кизеловского угольного бассейна. Задействованная в проекте система экомониторинга МТС, уже запущенная в ряде других регионов России, поможет автоматически круглосуточно контролировать качество водной среды, а также объем и состав сбросов загрязняющих веществ.

В состав комплекса экомониторинга изливов и состояния рек входят параметрические буи контроля водных объектов, оснащенные погружными датчиками измерения физико-химических показателей воды.

Среди основных измеряемых параметров – кислотность, проводимость, мутность и другие показатели. Кроме этого, система включает в себя платформенное решение МТС для отображения и визуального представления данных, каналы связи, а также облачное и физическое хранилища данных.

«В нашем арсенале уже имеется опыт в реализации решений экомониторинга. Так, в Нижегородской области действуют подобные системы мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, в Челябинской области работает комплекс видеоэкомониторинга. Сегодня наши цифровые решения могут обеспечить непрерывный контроль практически любых объектов для принятия оперативных мер в случае необходимости. Уверена, что, применив исследовательский опыт ПГНИУ, мы вместе сможем улучшить экологическую обстановку на территории КУБа», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Экологическая ситуация в Кизеловском угольном бассейне находится в Пермском крае на особом контроле. Сотрудничество с МТС в этом направлении считаю крайне важным. Уверен, что наша совместная работа станет не только значимым шагом для стабилизации экологической ситуации КУБа и всего Прикамья. В рамках нашего сотрудничества мы намерены использовать цифровые сервисы, с привлечением данных дистанционного зондирования Земли, а также разрабатывать новые решения и внедрять инновации для улучшения качества жизни жителей региона. Кроме этого, мы будем рады популяризовать результаты наших совместных проектов и масштабировать их на другие регионы», – отметил заместитель директора по науке Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Ранее МТС получила лицензию в области гидрометеорологии и смежных в ней областях для определения уровня химического загрязнения почв, атмосферного воздуха и водных объектов, а также гидрологических и гидробиологических характеристик. Лицензия, выданная Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтверждает экологическую экспертизу МТС и позволяет проводить наблюдения за изменениями в окружающей среде и применять научно значимые данные для улучшения качества жизни россиян.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Аккумуляторы для iPhone и MacBook опасны для здоровья и жизни. Их делают с помощью вещества, вызывающего рак и бесплодие

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Инфраструктура американских провайдеров под ударом зарубежных хакеров

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще