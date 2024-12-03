Sk Capital и «Код безопасности» провели исследование российского рынка облачных сервисов и облачной кибербезопасности

Sk Capital (Группа ВЭБ.РФ), инвестиционная компания по созданию технологических холдингов в стратегических важных отраслях, и «Код Безопасности», разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, проанализировали облачный рынок в России и мире, а также рынок облачной безопасности для оценки его объема и потенциала развития. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших двух-трех лет рынок облачных услуг вырастет до 463,8 млрд руб., а объем облачной кибербезопасности увеличится с пяти млрд руб. в 2023 г. до 32 млрд руб. к 2028 г. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

При проведении исследования рынка облачных сервисов в России и мире в периметр анализа вошли ключевые сегменты, клиенты и функционал основных игроков рынка.

Согласно результатам исследования, ключевыми драйверами роста и развития отечественного рынка облачных услуг являются рост эффективности облачной инфраструктуры и удобство использования облачных сервисов. По результатам интервью, представители «Яндекса», Selectel, Softline отметили ожидания о повышенных темпах роста рынка в ближайшие два-три года. По их мнению, к 2028 г. CAGR может составить 36%, а объем рынка увеличится до 463,8 млрд руб.

Российский облачный рынок обладает высоким потенциалом роста по сравнению с мировыми бенчмарками. Так, доля расходов на облачные сервисы и инфраструктуру (IaaS, PaaS) составляет 0,06% от ВВП, что в семь раз меньше среднего значения в развитых странах.

Отрасли, в которых проникновение облачных технологий будет увеличиваться и станет ключевым драйвером роста спроса в ближайшие годы: ИТ-сектор, классический ретейл, е-commerce, финансы и банки, ГосТех.

Sk Capital выделил тенденции и барьеры, оказывающие влияние на динамику всего облачного рынка сегодня и в ближайшие годы. Основные тенденции: импортозамещение (рост рынка российских провайдеров на 36% в 2023 г.), усиление проникновения облачных технологий (объем российского рынка облачных решений составил 121 млрд руб. в 2023 г., т.е. 0,5% от общего объема мирового рынка), государственная поддержка ИТ-рынка. Главные барьеры, замедляющие рост рынка: нехватка квалифицированного персонала для работы с облачными продуктами и сервисами, перебои с цепочками поставок, медленное проникновение облачных сервисов среди крупных клиентов, сложность портирования, высокая цена со стороны провайдеров и повышенные требования к безопасности со стороны клиентов.

При проведении исследования российского рынка облачной безопасности в периметр анализа вошли не только специализированные сервисы для безопасности, но и классические решения, разворачиваемые в облачной среде.

На основе проведённых интервью, а также внутреннего анализа Sk Capital, были определены ключевые предпосылки развития рынка кибербезопасности в России в облачных сервисах до 2028 г.

По оценке Sk Capital, сегодня рынок кибербезопасности в облачных сервисах составляет примерно 4,5% от российского рынка облаков (в мире порядка 16%) или всего 2% от рынка кибербезопасности. По мнению экспертов, к 2028 г. доля сервисов кибербезопасности в общем рынке облачных услуг вырастет до 7% за счёт развития продуктов и запросов клиентов. Среднегодовой темп роста рынка составит 46% в период с 2023 по 2028 гг. Рынок облачной кибербезопасности будет расти быстрее рынка облачных услуг в целом, благодаря низкой базе и формирующемуся тренду на облака.

«Увеличение числа кибератак (более 676 тыс. попыток нарушить информационную безопасность было совершено в России за I полугодие 2024 года) стимулирует рост и развитие рынка кибербезопасности в облачных сервисах, — сказали в Sk Capital. — Компании нуждаются в надежном решении для защиты данных своих пользователей».

Одним из ключевых драйверов роста российского рынка кибербезопасности является тенденция перехода в облачные сервисы со стороны российских компаний, чувствительных к капитальным расходам на инфраструктуру или требующим оперативного расширения мощностей для обслуживания пикового спроса. По мнению Sk Capital, удорожание кредитов и рост налоговой нагрузки на компании будет стимулировать поиск решений, не связанных с большими инвестициями в инфраструктуру.

При дальнейшем развитии рынка будут расти и требования к провайдерам со стороны заказчиков, которые знакомы с особенностями функционала протоколов и продуктов кибербезопасности. Для заказчика будет важно распространение всех ключевых внутренних требований к защите своей инфраструктуры на облака.

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности»: «Сегодня перед Россией остро стоят вызовы, касающиеся атак на ИТ-инфраструктуры российских организаций, и по мере перехода компаний в облачные сервисы возникают соответствующе угрозы и для «облаков». Несмотря на то, что отечественный рынок облачных технологий отстает от западного как в скорости, так и по объемам перехода, они также нуждаются в обеспечении безопасности. И здесь есть важный момент: рост рынка облачных сервисов – это ключевой драйвер роста рынка безопасности облачных услуг, то есть это два связанных между собой компонента, и это важно понимать в контексте инвестиций в эти направления».

«Российский рынок облачной кибербезопасности растет опережающими темпами как по отношению к рынку кибербезопасности в целом, так и по отношению к мировому аналогу. Прогнозируемый на ближайшие годы темп роста превышает 40%, что, с одной стороны, является эффектом низкой базы, с другой, – отражением целого ряда рыночных факторов. К числу ключевых драйверов сегмента безопасности в облаках можно отнести: всеобщую цифровизацию и продолжающийся рост проникновения использования облачных сервисов крупным и средним бизнесом. Несмотря на значительное количество игроков, а их насчитывается более 200, на российском рынке кибербезопасности уже сформировались явные лидеры: на топ-5 вендоров приходится более 40% рынка. Аналогичная ситуация складывается и в сегменте облачных решений: в лидерах по объему выручки - преимущественно те же имена. При этом, в ближайшие годы можно ожидать появления значительного числа молодых команд и стартапов, перспективные решения которых будут не только завоевывать свою долю на растущем рынке, но и вызывать интерес к потенциальному M&A со стороны сформировавшихся лидеров», — сказал Егор Попов, исполнительный директор Sk Capital.