Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информационной безопасности «Кард Сек» объявили о подписании партнерского соглашения. Благодаря сотрудничеству клиенты Card Security смогут комплексно решать задачи по внедрению и использованию облачной импортонезависимой инфраструктуры. Расширение партнерской сети отвечает стратегии ГК Softline по трансформации и развитию рынка, а также продвижению собственного облака.

Card Security — опытный консультант в области информационной безопасности. Для компании важным аспектом партнерства стала надежность и безопасность «Инферит Облако». Провайдер предлагает высочайший уровень безопасности хранения, обработки и передачи данных. Решения компании соответствуют требованиям российского законодательства в области персональных данных (152-ФЗ), что позволяет предлагать клиентам «Кард Сек» комплексное решение для размещения ИТ-систем, для которых важно выполнение требований по безопасности.

Портфель «Инферит Облако» включает в себя продукты для создания инфраструктуры по моделям IaaS и PaaS, резервного копирования, оптимизации хранения данных и их защиты согласно требованиям российских регуляторов. «Инферит Облако» построено на основе OpenStack — технологической альтернативы проприетарному ПО. Это важно для заказчиков, в стратегии которых закреплен переход на импортонезависимые решения.

Партнерство «Инферит Облако» и Card Security — возможность предложить клиентам платформу для размещения ресурсов и систем, соответствующих требованиям по защите персональных и финансовых данных. Продуктовый портфель провайдера включает: инфраструктурные услуги (IaaS), в том числе защищенное облако (152-ФЗ); приватные серверы в облаке; резервное копирование виртуальных машин и сетевых дисков; объектное хранилище S3; сетевые и телекоммуникационные сервисы, включая балансировщики нагрузки, VPN, виртуальные сети, внутренние и внешние IP-адреса, управление портами, DNS; кластеры Kubernetes; аренду серверов (dedicated).

«Мы постоянно расширяем сотрудничество с экспертами отрасли. Это позволяет нам совершенствовать решения, внедрять передовые практики и предлагать клиентам современные облачные сервисы. Card Security зарекомендовали себя как профессионалы в сфере информационной безопасности, особенно в сфере инфраструктурных проектов. Партнерство позволит расширить наше присутствие на рынке и оказывать услуги по цифровой трансформации новым клиентам», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

Ранее специалисты Card Security аттестовали провайдера «Инферит Облако» на соответствие требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» и 21 приказа ФСТЭК России по первому уровню защищенности (УЗ-1). Это означает, что клиенты «Инферит Облако» могут хранить и обрабатывать даже самую чувствительную информацию, включая биометрические и специальные персональные данные, с высочайшим уровнем защиты и полным соответствием требованиям российского законодательства.

«Партнерство с “Инферит Облако” является важным этапом стратегии развития наших услуг: уверенность в защите облачного провайдера позволяет рекомендовать такое защищенное облако клиентам, желающим развернуть свои системы в облаке, и выполнить требования законодательства и отраслевых стандартов. А облако, которое целиком соответствует требованиям, помогает и клиенту не ошибиться при выборе провайдера и тарифа, и нам уверенно и без сюрпризов выполнить проект по дальнейшему приведению в соответствие и сертификации или аттестации информационной системы клиентов. В результате такого партнерства получается win-win: и системы клиента защищены, и наш проект получается прогнозируемым — а значит, быстрее и проще», — отметил Дмитрий Никифоров, директор по развитию Card Security.