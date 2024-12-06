«Ред Софт» и университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в образовании.

Основной целью сотрудничества станет комплексное развитие и реализация образовательных программ, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

Партнерство в рамках подписанного соглашения предполагает совместную работу по многим направлениям: создание и развитие образовательных программ и учебно-методического материала по продуктам «Ред Софт»; применение продуктов «Ред Софт» в учебном процессе; подготовка докладов, статей, учебных пособий и других публикаций, помогающих расширенному изучению студентами программных продуктов «Ред Софт»; создание центра компетенций для оказания информационных, консультационных и методических услуг по продуктам «Ред Софт»; создание учебного центра для обучения всех желающих возможностям работы с продуктами «Ред Софт»; проведение совместных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, ярмарок вакансий); организация и проведение всех видов практики студентов в «Ред Софт»; создание из высококвалифицированных специалистов Университета МИСИС и из ведущих специалистов «Ред Софт» временных творческих коллективов для решения научно-технических задач.

«Для нас сотрудничество с «Ред Софт» открывает новые возможности для повышения качества образования и подготовки будущих лидеров в сфере ИТ. Совместными усилиями мы сможем дать выпускникам необходимые компетенции, соответствующими современным требованиям рынка труда, и тем самым способствовать укреплению национальной системы кибербезопасности», – отметил Сергей Солодов, к.т.н., доцент кафедры АСУ, директор Института компьютерных наук НИТУ МИСИС.

«Подписание соглашения между «Ред Софт» и университетом МИСИС – важный шаг в укреплении нашего взаимодействия с одним из ведущих технических вузов страны. Мы уверены, что это партнерство позволит нам создать уникальные условия для развития талантов в области кибербезопасности и защиты данных, а также внести свой вклад в развитие цифровой инфраструктуры России», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Университет МИСИС и «Ред Софт» уже проводят обучение для студентов по образовательной программе дополнительной профессиональной переподготовки «Кибербезопасность и защита данных». Эта программа сочетает теоретические знания и практическое применение современных методов защиты информации и ориентирована на студентов бакалавриата не ранее второго курса, специалистов не ранее второго курса и магистрантов первого и второго курсов.

Обучение проходит под руководством опытных преподавателей НИТУ МИСИС и практикующих ИТ-специалистов отрасли. Программа включает в себя изучение основ кибербезопасности, защиты данных, управления рисками и разработки политик безопасности. Слушатели смогут пройти стажировку в компаниях-партнерах и получить опыт работы в условиях реальной производственной среды.

Срок освоения программы составляет 360 академических часов, продолжительность обучения — 13 месяцев. По завершении образовательной программы выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по информационной безопасности».