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«Гарда» и «Сколково» объединяют усилия для развития ИБ в регионах

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и группа компаний «Гарда» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились поддержать развитие производителей систем информационной безопасности в регионах, а также интеграцию их решений.

В рамках реализации соглашения «Сколково», совместно с группой компаний «Гарда» займутся поддержкой развития информационной безопасности в регионах. Партнеры нацелены на стимулирование реализации комплексных проектов производителей средств защиты информации и сервис-провайдеров. Также в планах – совместные образовательные, научно-просветительские программы и исследования в целях развития всей отрасли.

На текущий момент фонд «Сколково» помогает развитию более 70 компаний по направлению «кибербезопасность».

Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий фонда «Сколково», сказал: «Для Центра цифровых технологий фонда “Сколково” отрасль кибербезопасности является одним из основных приоритетов. Мы активно поддерживаем наших резидентов, которые разрабатывают решения для информационной безопасности. В партнерстве с группой компаний “Гарда” фонд сосредоточится на развитии продуктовых экосистем отрасли, расширяя возможности как наших резидентов, так и наших партнеров и заказчиков».

Группа компаний «Гарда» — производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности.

Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда», сказал: «Через резидентство в фонде “Сколково” прошло много ныне успешных не только на территории России компаний, создающих средства защиты от кибератак. Доступ к экспертизе лидеров рынка, отраслевых экспертов и крупнейших заказчиков обеспечивает быстрый рост резидентов, ускоренный выход продуктов на рынок и прямые контакты с заказчиками и технологическими партнерами. Многолетняя экспертиза команды группы компаний “Гарда” в защите данных и инфраструктуры во всех отраслях экономики простимулирует прогресс резидентов “Сколково” в развитии ИБ-продуктов и услуг».

Стороны также будут вести совместные исследования для коммерциализации их результатов и вместе с рабочей группой развивать отрасль информационной безопасности.

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