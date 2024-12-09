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«Газинформсервис» получил лицензию на образовательную деятельность

Компания «Газинформсервис» получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это событие открывает новую страницу в истории компании, позволяя ей не только создавать передовое программное обеспечение для защиты ИТ-инфраструктуры, но и готовить высококвалифицированных специалистов для укрепления кибербезопасности России, а также повышать цифровую грамотность населения. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Получение образовательной лицензии и проведение обучения — это очередной шаг на пути к обеспечению кибербезопасности как организаций, так и частных лиц. Теперь "Газинформсервис" не только создает качественное отечественное ПО для защиты ИТ-инфраструктуры, но и может предоставлять качественные образовательные услуги для сотрудников коммерческих организаций, а в дальнейшем для профильных студентов и физических лиц, никак не связанных с информационной безопасностью», — сказала Ксения Ахрамеева, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности Аналитического Центра Кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Лицензия, выданная Комитетом по образованию шестого декабря 2024 года, позволит компании проводить обучение по дополнительным профессиональным программам.

В ближайшее время «Газинформсервис» запустит курсы, которые охватят широкий спектр тем: от практического освоения программного обеспечения компании до углубленного изучения принципов информационной безопасности. Обучение будет адаптировано под разные уровни подготовки: от новичков до опытных специалистов. Особое внимание будет уделено практическим навыкам и работе с реальными кейсами. Также планируются курсы по информационной безопасности для широкого круга населения.

В современном цифровом мире каждый сталкивается с рисками: от фишинговых писем до кражи данных в социальных сетях. Образовательные программы «Газинформсервиса» вооружат людей необходимыми знаниями для безопасного использования интернета и защиты своих личных данных. В условиях постоянно растущих киберугроз одних инженерно-технических решений уже недостаточно. Необходимы кадры «на местах», владеющие этими технологиями, и информированные граждане, способные защитить себя от киберугроз.

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