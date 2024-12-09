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R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса

Российские компании R-Vision и «Базис» объявили о завершении испытаний на совместимость двух платформ: R-Vision ЦКИБ, предназначенной для обеспечения безопасности информационных систем, и Basis Dynamix Standard — платформы управления виртуализацией. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Виртуализация — это важнейший инфраструктурный слой между операционной системой и оборудованием, от надежной защиты которого зависит безопасность всей ИТ-инфраструктуры. Поэтому совместимость между средствами виртуализации и обеспечения безопасности становится важным звеном защиты всей системы. Связка двух продуктов полезна как клиентам, которые уже используют платформу виртуализации, так и заказчикам, желающим перейти на отечественное программное обеспечение.

Для проверки совместимости был создан тестовый стенд, на котором были установлены обе платформы: виртуализации и автоматизации управления ИБ. В результате испытаний сотрудники обеих компаний подтвердили, что R-Vision ЦКИБ и Basis Dynamix Standard работают корректно и совместимы.

R-Vision ЦКИБ и Basis Dynamix Standard зарегистрированы в Реестре российского программного обеспечения. Оба решения разработаны и поддерживаются отечественными компаниями.

«В условиях возрастающей частоты и сложности кибератак, а также усложнения инфраструктуры, крайне важно иметь специализированную защиту, которая не будет мешать работе виртуальных систем. R-Vision уделяет особое внимание совместимости своих решений с продуктами партнеров, чтобы заказчики могли быть уверены в надежности своих информационных систем. Интеграция R-Vision ЦКИБ с Basis Dynamix Standard позволит нашим клиентам сосредоточиться на решении приоритетных задач», — сказал Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision.

«Эффективная защита каждого компонента в рамках виртуальной среды является основополагающим аспектом безопасности всей IT-инфраструктуры. В этом контексте совместимость между решениями виртуализации и средствами безопасности становится критическим фактором для поддержания целостности системы. Это особенно актуально как для администраторов, строящих виртуальную инфраструктуру на основе продуктов “Базис”, так и для специалистов по безопасности, использующих решения R-Vision для формирования центра по контролю информационной безопасности», — отметил Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами «Базис».

R-Vision ЦКИБ автоматизирует процесс управления инцидентами ИБ, агрегирует данные по инцидентам, автоматически запускает сценарии реагирования, а также управляет другими системами через механизм оркестрации.

Basis Dynamix Standard — это платформа управления средой виртуализации, предлагающая основные возможности для, например, организации экономичного облака на виртуальных машинах.

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