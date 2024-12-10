vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляют об успешном прохождении испытаний на совместимость средства защиты виртуальных машин (ВМ) vGateR2 и программного комплекса средств виртуализации «Брест» под управлением ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Для испытаний специалисты компаний собрали специальный стенд. Фронтальная часть ПК СВ «Брест» и два узла виртуализации запускалась в среде ОС Astra Linux и vGateR2 версии 4.95. Тесты проходили в несколько этапов: установка vGateR2 в качестве гостевой ОС в среду ПК СВ «Брест», установка агентов vGateR2 на узлы виртуализации «Бреста», проверка корректной обработки трафика ВМ, расположенными как на одном, так и на разных узлах виртуализации. По итогам испытаний специалисты компаний подтвердили, что все этапы были пройдены успешно, и vGateR2 и комплекс «Брест» работают корректно и без сбоев.

Результаты проведенных испытаний продемонстрировали, что заявленные продукты совместимы, и решение было сертифицировано в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Проведение тестов на совместимость решений «Кода Безопасности» с различными отечественными продуктами крайне важно, поскольку текущий процесс импортозамещения требует быстрой миграции с иностранных вендоров на российских. Успешное прохождение испытаний позволяет значительно сократить сроки пилотных проектов внедрения и быстрее интегрировать технологический стек в ИТ-инфраструктуру компании-заказчика», – сказал ведущий эксперт «Кода Безопасности» Евгений Тарелкин.

«Сочетание наших решений позволяет пользователям быстро решать ключевые задачи, такие как обеспечение динамической защиты большого количества объектов виртуальной инфраструктуры, децентрализация управления защитой и подготовка инфраструктуры к срочной аттестации в соответствии с требованиями регулятора ФСТЭК России. Вдобавок к этому, наша интеграция предлагает множество преимуществ, включая безопасность виртуальных машин на протяжении всего их жизненного цикла, возможность интеграции в топологии любой сложности и легкость в работе с инфраструктурой благодаря поддержке совместной масштабируемости. Каждое новое устройство интегрируется в защищенный контур мгновенно, что существенно упрощает управление и соблюдение требований регулятора», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».