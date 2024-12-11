Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA

Сеть гипермаркетов «О’Кей» завершила проект по усилению защиты корпоративных учетных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавшееся конкурирующее решение и помог повысить уровень безопасности данных компании, а также упростить процесс управления доступом сотрудников к ИТ-системам компании. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

Защита корпоративных учетных записей сотрудников является одной из ключевых задач в рамках обеспечения кибербезопасности компании, поскольку свыше 80% попыток взлома включают атаки на пароли пользователей. При этом «О’Кей» обладает большой штатной численностью и территориально распределенными филиалами, задача по управлению доступами к корпоративным системам создает высокую нагрузку на ИТ-администраторов.

При выборе решения для многофакторной аутентификации руководство торговой сети гипермаркетов «О’Кей» обращало внимание на такие параметры, как гибкость настроек, сроки внедрения и масштабирования, а также простота интеграции с другими системами.

Преимуществом RED Security MFA перед конкурирующими решениями стала его гибкость и удобство как для администраторов, так и для прочих сотрудников компании. Администратор может детализировать политики программных и аппаратных токенов, определяя применимость того или иного типа аутентификации для конкретной системы вплоть до уровня конкретных пользователей. За счет мультиплатформенного открытого стека технологий сервис легко может быть интегрирован с другими корпоративными системами, в том числе с технологией единого входа (SSO). Сотрудники могут выбрать удобный для них способа многофакторной аутентификации из широкого списка вариантов: SMS, звонок, сообщение в Telegram или на электронную почту, программные и аппаратные одноразовые пароли (OTP).

Сервис RED Security MFA может быть подключен всего за несколько дней. Он интегрируется с существующими в организации ИТ-системами через стандартные протоколы аутентификации и API, не требуя существенных доработок.

RED Security MFA основан на отечественной технологии многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей. Он обеспечивает компаниям защиту от взлома учетных записей ее сотрудников, в том числе от атак с применением автоматического перебора паролей или социальной инженерии. RED Security MFA помогает внедрить в компании принципы нулевого доверия (Zero Trust), которые исключают возможность несанкционированного удаленного доступа злоумышленников к информационным ресурсам компании.

«Мы выбрали RED Security MFA благодаря его гибкости, высокой степени защиты и возможности масштабирования под растущие потребности нашей организации. В современных условиях, защита данных остается важной задачей, и использование решения от RED Security помогает повысить надежность защиты учетных записей сотрудников. В процессе реализации проекта команда RED Security продемонстрировала высокий уровень компетентности и профессионализма. Благодаря внимательному подходу и глубокому пониманию наших потребностей, проект был успешно завершен в самые короткие сроки», — сказал Павел Пивак, руководитель направления информационной безопасности гипермаркетов «О’Кей».

Использование RED Security MFA позволило торговой сети гипермаркетов «О’Кей» не только повысить уровень защиты корпоративных учетных записей от несанкционированного доступа, но и оптимизировать связанные с этим операционные процессы, тем самым снизив нагрузку на ИТ-администраторов.

«Многофакторная аутентификация уже стала стандартным и необходимым элементом кибербезопасности. Поэтому в этом сегменте конкурентным преимуществом становится не сама технология, а гибкость ее настройки, глубокая автоматизация, простота интеграции с решениями, комплиментарными многофакторной аутентификации. И конечно, большое значение имеет клиентский опыт заказчика. Именно на этих аспектах мы фокусируемся при развитии сервиса», – сказал Василий Огнев, руководитель направления многофакторной аутентификации компании RED Security.