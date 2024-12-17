Beeline Cloud подтвердил соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности

Национальный аттестационный центр завершил проверку выделенного публичного сегмента облачной платформы Beeline Cloud, предоставляющей услуги по модели IaaS (Infrastructure as a Service). В ходе проверки специалисты НАЦ удостоверили, что инфраструктура соответствует требованиям 17 и 21 приказов ФСТЭК России, РД АС, а также приказа ФСБ России и ФСТЭК России от 31.08.2010 № 416/489. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Успешное прохождение аттестации подтверждает высокий уровень безопасности и надежности облачных сервисов Beeline Cloud.

«Обеспечение информационной безопасности — один из наших ключевых приоритетов. Успешное прохождение независимой аттестации является важным шагом для подтверждения доверия клиентов. Мы продолжим совершенствовать систему защиты, предлагая современные и надежные решения, соответствующие высоким стандартам отрасли», — сказал директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун.

«Beeline Cloud в очередной раз подтвердил высокое соответствие стандартам по безопасности информации ФСТЭК России. Ранее нами была аттестована их облачная платформа, в этот раз отдельный ее сегмент. Это позволит Beeline Cloud привлечь новых заказчиков из государственного сектора и гарантировать надежную защиту их информации», — отметил генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин.