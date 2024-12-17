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«Иридиум» получил две лицензии ФСТЭК на работу с конфиденциальной информацией

Лицензия по технической защите конфиденциальной информации и лицензия на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ) позволят компании «Иридиум» впоследствии сертифицировать свои программные продукты под требования ведомства. Обе лицензии действуют бессрочно. Об этом CNews сообщили представители компании «Иридиум».

Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации № Л024-00107-77/01551340 выдана на услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации, работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении средств и систем информатизации, программных средств защиты информации, защищенных программных средств обработки информации, программных средств контроля эффективности защиты информации.

Вторая лицензия на разработку и производство СЗКИ Л050-00107-77/01551344 выдана на услуги по разработке технических средств контроля эффективности мер защиты информации, защищенных программных средств обработки информации, программных средств контроля защищенности информации, а также по производству программных средств защиты информации, защищенных программных средств обработки информации и программных средств контроля защищенности информации.

«Ключевая задача любых программных решений – это обеспечение сохранности и безопасности обрабатываемых данных, а также исключение утраты любой корпоративной информации, особенно конфиденциальной. В дальнейшем мы планируем получение сертификатов ФСТЭК, чтобы подтвердить высокий уровень информационной безопасности наших ИТ-решений», - сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

***

«Иридиум» – российский разработчик и интегратор масштабируемого, полностью защищенного аппаратного комплекса виртуальной среды. Работает в B2G и B2B сегментах. Все продукты зарегистрированы в Едином Реестре российских программ Минцифры России.

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