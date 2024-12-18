Подтверждена совместимость Solar DAG и «Ред ОС»

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и «Ред Софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, объявили о полной совместимости решения для управления доступом к неструктурированным данным Solar DAG с операционной системой «Ред ОС 7.3». Совместимость технологий упрощает интеграцию DAG/DCAP-платформы в проектах по импортозамещению в компаниях, которые уже используют российские операционные системы.

По оценке РАЭК, опубликованной в октябре 2024 г., российские компании смогли заместить около 30-40% иностранного ПО, включая офисные пакеты, основные программные продукты и операционные системы. Поэтому интеграция с отечественными операционными системами стала обязательным фактором в развитии платформы Solar DAG.

Интеграция с «Ред ОС 7.3» расширит возможности DAG/DCAP-платформы, увеличив долю импортозамещения на 15% за счет использования российской ОС и сохранив высокий уровень контроля доступа к критическим данным, таким как файлы, документы и другие неструктурированные форматы.

«Мы постоянно проводим исследования рынка и отслеживаем динамику импортозамещения в инфраструктурах наших заказчиков, изучаем практику расследования ИБ-инцидентов и выводы по итогам анализа защищенности отраслевых компаний. Таким образом мы реагируем на «боли» российских компаний, которым уже сейчас, «в моменте», необходимы решения, которые легко интегрируются с уже внедренными технологиями. Поэтому совместимость с «Ред ОС» расширяет возможности применения Solar DAG на объектах КИИ, которые являются уязвимыми в контексте действий инсайдеров и непреднамеренных действий пользователей», − сказал Михаил Никулин, руководитель продукта Solar DAG.

Solar DAG − инструмент для управления и контроля доступа к неструктурированным данным и их защиты. Он сканирует структуру файловых хранилищ и каталогов пользователей, собирает информацию об иерархии прав и событиях доступа на уровне файловой системы с помощью агентских и безагентских модулей. «Ред ОС» в свою очередь включает версию для рабочих станций, серверов и редакцию, сертифицированную ФСТЭК для применения в организациях, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Наиболее широкое применение «Ред ОС» получила в энергетической, нефтегазовой и ИТ-сферах.

«Мы стремимся обеспечить надежную защиту и удобство использования «Ред ОС», активно развивая экосистему совместимых решений. Интеграция с Solar DAG укрепит безопасность на объектах критической информационной инфраструктуры и обеспечит единый подход к структурированию, размещению, хранению и контролю данных», — отметил Александр Сабов, продакт-оунер «Ред ОС».

«Ред ОС 7.3» поддерживает широкий спектр отечественного программного обеспечения, что позволяет пользователям легко переходить на операционную систему сохраняя функциональность. Также она поддерживает технологии контейнеризации, что позволяет разработчикам и администраторам эффективно управлять приложениями и сервисами в изолированных контейнерах, способствуя улучшению безопасности и управляемости информационных систем. Сертификат ФСТЭК России подтверждает, что «Ред ОС 7.3» соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.