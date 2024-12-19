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Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») и ООО «Неолант Тенакс» объявляют о полной совместимости среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro и Интеграционной платформы FESB. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совместную работу продуктов. Успешное тестирование позволяет рекомендовать использование FESB в доверенном российском Java-окружении. Комплексное решение призвано стать инструментом для задач интеграции и управления бизнес-процессами, обеспечивая работу критически важных систем в условиях технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Совместимость Axiom JDK Pro и FESB была тщательно протестирована и подтверждена в реальных эксплуатационных условиях на крупных корпоративных проектах в нефтегазе и финтехе. Это решение предлагает клиентам надежную и высокопроизводительную платформу для интеграции, обеспечивающую стабильную работу в самых различных отраслях — от энергетики до финансового сектора. По результатам проверки работоспособности и корректности функционирования продуктов специалистами Axiom JDK и ООО «Неолант Тенакс» были выпущены сертификаты совместимости Axiom JDK и FESB, а также Axiom JDK Certified и FESB.

Axiom JDK Pro, российская платформа Java, используется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах и сложных ИТ-ландшафтах. Это единое решение для облачных, серверных и десктопных систем и Docker-контейнеров, соответствующее стандарту Java SE. Продукт входит в реестр Минцифры России и поддерживает максимальное количество существующих системных конфигураций, включая отечественные ОС и СУБД, аппаратные и процессорные платформы, приложения и облака. Версия Axiom JDK Certified сертифицирована ФСТЭК по 4УД для применения на объектах критической инфраструктуры, ГИС, систем персональных данных и АСУ ТП до первого уровня защищенности.

Интеграционная платформа FESB — это решение для объединения данных и бизнес-процессов в единую информационную инфраструктуру. Она помогает организациям интегрировать ИТ-системы и управлять бизнес-процессами на всех уровнях.

«Мы постоянно инвестируем в совместимость и сертификацию технологий в соответствии с российскими требованиями, и благодарим партнеров за сотрудничество. Такая стратегия позволяет предлагать инструменты, которые реализуют импортозамещение на практике, – отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK. – Безопасность, надежность и суверенность – главные преимущества, которые обеспечивает Axiom JDK, доверенная среда разработки и исполнения Java. Совместное решение с Интеграционной платформой FESB направлено на повышение отказоустойчивости критически важных систем и поддержку непрерывности бизнеса, что особенно важно в текущих условиях».

Совместное предложение Axiom JDK и FESB предоставляет корпоративным заказчикам ряд возможностей. Среди них – поддержка продуктов, качественная интеграция, регулярные обновления безопасности и функциональности, оперативное исправление уязвимостей и другие выгоды.

«Сотрудничество наших компаний началось в 2021 г. и уже доказало свою успешность. Внедрение FESB, работающей на Axiom JDK, позволяет объединять бизнес-системы, обеспечивая их слаженную работу и поддержку ключевых бизнес-процессов заказчиков. Мы продолжаем совместные разработки, стремясь предоставить максимально эффективные и соответствующие российским стандартам решения, – отметил Максим Фролов, менеджер по работе с клиентами, ООО «Неолант Тенакс». – Мы уверены, что наше партнерство с инженерами, более 25 лет создающими Java, принесет значительные выгоды корпоративным заказчикам, одновременно создавая безопасную инфраструктуру и расширяя возможности бизнеса».

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