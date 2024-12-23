Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM  

«Стахановец», российский разработчик системы защиты данных от утечек, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации, объявляют о совместимости DLP-системы «Стахановец» с SIEM-системой Komrad Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Специалисты компаний провели всесторонние испытания на совместимость продуктов. Тестирование подтвердило корректную работу решений в связке, что зафиксировано в двустороннем сертификате.

Интеграция продуктов позволит компаниям повысить уровень информационной безопасности с помощью отечественных решений: обе системы включены в реестр российского ПО и имеют сертификаты ФСТЭК России.

«Мы уделяем особое внимание развитию технологического партнерства с российскими решениями, в том числе, по запросу клиентов. Это позволит компаниям, которые реализуют программу импортозамещения, выстроить полноценную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений и эффективно управлять защитой данных», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

«Применение Komrad Enterprise SIEM изначально делает ИТ-инфраструктуру прозрачной для служб ИБ и ИТ. Интеграция же с DLP-системой «Стахановец» переводит на принципиально новый уровень возможности противодействия инсайдерским угрозам», — отметил генеральный директор АО «Эшелон Технологии» Александр Дорофеев.

«Стахановец» — многофункциональный программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, мониторинга сотрудников, учета рабочего времени и кадровой аналитики. Продукт представлен на ИТ-рынке с 2009 г. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Komrad Enterprise SIEM — масштабируемая система централизованного управления событиями информационной безопасности и реагирования на них. Применение Komrad Enterprise SIEM позволяет выполнять требования регуляторов к защите персональных данных и обеспечивать безопасность критической информационной инфраструктуры. Система поддерживает спектр источников событий. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Коммуникационное ПО в 2025 году: от мессенджеров к супераппам

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Россиян лишат возможности звонить бесплатно. Звонки в Telegram и WhatsApp* на грани запрета во имя безопасности. Опрос

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку

«Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще