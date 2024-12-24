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Виртуальный помощник «Билайна» сэкономил клиентам более 143 лет, принимая звонки спамеров

Более 27,2 млн мошенников заблокировала антифрод-система «Билайна» с начала 2024 г. За этот же период от влияния телефонных аферистов удалось спасти более 45 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

За отчетный период виртуальный помощник «Билайна» обработал почти 366 млн звонков, что позволило сэкономить клиентам оператора свыше 74 млн минут (143 года).

Среди регионов наибольшую активность проявляли мошенники в центре России — там удалось спасти от их влияния более 10,3 млн человек. В Москве было спасено более 10,1 млн потенциальных жертв, на юге России — 10 млн, на западе страны — более 7,7 млн, а на востоке — более 6,9 млн клиентов. Анализ данных показывает, что в 42% случаев жертвой мошенника становится женщины, средний возраст которых составляет 46 лет, тогда как 58% — мужчины в возрасте 44 лет.

Одним из самых сложных инцидентов стала атака, произошедшая 5 августа 2024 г., когда мошеннические вызовы продолжались почти целый день. За это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тыс. раз, но все их попытки оказались безуспешными, а клиент даже не узнал, что ему звонили злоумышленники.

Несмотря на значительные успехи в области борьбы с телефонными мошенниками, проблема остается актуальной. Сегодня злоумышленники все чаще переходят в мессенджеры, где совершается более 80% всех атак. Это требует новых подходов и технологий для обеспечения безопасности наших клиентов. «Билайн» продолжает совершенствовать свои системы безопасности и внедрять инновационные решения для защиты клиентов, но по-прежнему считает, что в одиночку эту проблему не решить, поэтому призывает рынок объединять усилия в борьбе с мошенничеством.

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