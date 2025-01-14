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Обновление сертификата ФСТЭК России на Security Capsule SIEM (SC SIEM)

Отечественная система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности и реагирования на инциденты Security Capsule SIEM (SC SIEM) прошла обновление сертификата ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе».

Основные достижения: SC SIEM включена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России (Сертификат соответствия № 4735 от 1 ноября 2023 г.), соответствуя требованиям документов: Требования доверия (4) и ТУ; зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (Регистрационный номер: 1139).

Области применения SC SIEM: обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ первой категории); государственные информационные системы (ГИС первого класса); автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП первого класса); информационные системы персональных данных (ИСПДн первого уровня); оказание услуг по мониторингу.

Особенности Security Capsule SIEM: полная совместимость с отечественными операционными системам; бессрочные лицензии, удобные для организаций любого масштаб; интеграция с ГосСОПКА и системой киберразведки Threat Intelligence от F.A.C.C.T.; высокая производительность, масштабируемость, поддержка распределенных инсталляций и режима высокой доступности (High Availability); беспрецедентный уровень контроля Active Directory; ИИ-ассистент для автоматизации анализа событий и ускорения реагирования на угрозы.

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