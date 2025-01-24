Доктор, откуда у вас такие картинки? Использование стеганографии при добыче криптовалюты

В ходе анализа данных телеметрии специалисты вирусной лаборатории «Доктор Веб» выявили образцы вредоносного ПО, которые при ближайшем рассмотрении оказались компонентами активной кампании по майнингу криптовалюты Monero. Эта кампания примечательна тем, что реализована в виде ряда вредоносных цепочек, две из которых построены на запуске скриптов, извлекающих вредоносную нагрузку из файлов изображений в формате BMP. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Начало кампании было положено, вероятно, в 2022 г., когда был обнаружен исполняемый файл Services.exe, являющийся .NET-приложением, запускающим сценарий VBscript. Этот сценарий реализует функции бэкдора, связываясь с сервером злоумышленников и выполняя скрипты и файлы, присланные в ответ. Так, на компьютер жертвы скачивался вредоносный файл ubr.txt, являвшийся скриптом для интерпретатора PowerShell, у которого было изменено расширение с ps1 на txt.

Скрипт ubr.txt проверяет наличие майнеров, которые могли быть уже установлены на скомпрометированной машине, и заменяет их на необходимые злоумышленникам версии. Устанавливаемые скриптом файлы представляют собой майнер SilentCryptoMiner и его настройки, с помощью которого хакеры добывали криптовалюту Monero.

Мы уже неоднократно писали об использовании этого майнера злоумышленниками, для которых привлекательна его простота конфигурации, расширенные возможности по добыче различных типов криптовалют и маскировке от диагностических утилит, а также поддержка удаленного управления всеми майнерами в ботнете посредством веб-панели.

В рамках этой кампании файлы майнера маскируются под различное ПО, в частности для проведения видеозвонков в Zoom (ZoomE.exe и ZoomX.exe) или службы Windows (Service32.exe и Service64.exe) и т. д. Несмотря на то, что существует несколько наборов вредоносных файлов, имеющих разные имена, все они выполняют одинаковые задачи — удаление других майнеров, установка нового майнера и доставка обновлений для него.

Дополнительно майнер обращается к домену getcert[.]net, на котором расположен файл m.txt с настройками добычи криптовалюты. Этот ресурс также задействован и в других цепочках.

В дальнейшем мошенники видоизменили методологию атаки, сделав ее значительно более интересной и подключив средства стеганографии.

Стеганография — метод сокрытия одной информации внутри другой. В отличие от криптографии, когда зашифрованные данные могут привлечь внимание, стеганография позволяет незаметно скрыть информацию, например, в изображении. Многие эксперты по кибербезопасности полагают, что популярность использования стеганографии для обхода средств защиты будет набирать обороты.

Вторая, более новая, цепочка реализована посредством трояна Amadey, который запускает PowerShell-скрипт Async.ps1, скачивающий изображения в формате BMP с легитимного хостинга изображений imghippo.com. С помощью стеганографических алгоритмов из изображений извлекаются два исполняемых файла: стилер Trojan.PackedNET.2429 и полезная нагрузка, которая: отключает запрос UAC на повышение прав для администраторов, вносит множество исключений во встроенный антивирус Windows Defender, отключает уведомления в Windows, создает новую задачу по пути \Microsoft\Windows\WindowsBackup\ с именем 'User'.

В ходе выполнения задачи происходит обращение к доменам злоумышленников, в записи DNS TXT которых содержится адрес хранения последующей полезной нагрузки. После ее скачивания происходит распаковка архива с изображениями в формате BMP и запуск следующих файлов: Cleaner.txt — PowerShell-скрипт, удаляющий любые другие майнеры, m.txt — PowerShell-скрипт, извлекающий полезную нагрузку из изображений m.bmp и IV.bmp. Нагрузка внутри изображений является майнером SilentCryptoMiner и запускающим его инжектором, Net.txt — скрипт, который читает запись DNS TXT у доменов windowscdn[.]site и buyclients[.]xyz. В этой записи находится ссылка на полезную нагрузку, ведущая на сервис raw.githack[.]com.

Запись DNS TXT представляет собой расширение стандартной записи DNS и содержит текст, который в легитимных целях используется для верификации домена. Тем не менее, владелец домена может внести туда произвольные данные — например, как в данном случае, ссылку на полезную нагрузку.

Модули майнера постоянно развиваются. В последнее время авторы перешли к использованию легитимных ресурсов для размещения вредоносных изображений и платформу GitHub для хранения полезной нагрузки. Кроме того, были найдены модули, проверяющие факт запуска в песочницах и на виртуальных машинах.

Один из кошельков, указанный в настройках майнера, был создан в мае 2022 г., и к сегодняшнему дню на него было перечислено 340 XMR. Однако курс данной криптовалюты переживает период существенной волатильности, так что прибыль мошенников может составлять от 6 до 7,5 миллионов рублей. Судя по волнообразности хешрейта, что свидетельствует о регулярном включении и выключении компьютеров, в данной майнинговой кампании участвуют в основном рядовые пользователи, находящиеся в одной группе часовых поясов. В среднем хешрейт составляет 3,3 млн хешей в секунду, что позволяет скомпрометированным машинам приносить злоумышленникам по 1 XMR в 40 часов.

Эта кампания — лишь верхушка айсберга в мире киберугроз, построенных на средствах стеганографии, и она подчеркивает, насколько важно быть бдительными в цифровом пространстве. Рекомендации компании «Доктор Веб» остаются неизменными: устанавливайте программное обеспечение только из надёжных источников, не открывайте подозрительные ссылки и не отключайте антивирусную защиту при скачивании файлов из интернета.